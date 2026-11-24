Les cabinets d'avocats des plaignants se disputent la direction des actions en justice concernant les prix des menus de McDonald's

Deux groupes de cabinets d’avocats représentant les plaignants se disputent le contrôle des poursuites judiciaires accusant McDonald’s d’utiliser des outils de tarification basés sur l’intelligence artificielle pour coordonner et fixer illégalement les prix des menus dans ses restaurants, ce qui donne lieu à une première bataille judiciaire pour déterminer qui mènera le litige antitrust national proposé.

Trois cabinets alliés — Clarkson, Berger Montague et Scott + Scott — ont déposé lundi une requête devant le tribunal fédéral de l’Illinois, affirmant qu’ils devaient être désignés pour diriger les procédures contre McDonald’s. Le cabinet rival Fegan Scott a quant à lui fait savoir au tribunal , dans un document distinct, qu’il devait être désigné à leur place.

Les recours collectifs proposés contre McDonald’s font suite à un rapport de Reuters détaillant la manière dont l’entreprise utilise l’IA pour fixer les prix de son menu. Les cabinets d’avocats se livrent souvent à une concurrence acharnée pour être désignés comme avocats principaux dans des recours collectifs à enjeux élevés, dans le but de remporter une part plus importante des honoraires accordés par le tribunal ou du produit des règlements.

McDonald's a été poursuivi pour la première fois en octobre pour avoir prétendument enfreint le droit de la concurrence américain en s'entendant avec ses franchisés indépendants pour fixer les prix à l'aide d'algorithmes entraînés sur des données non publiques, ce qui a conduit les clients à payer des prix plus élevés. Plusieurs autres affaires ont été intentées depuis lors.

McDonald’s, représenté par le cabinet d’avocats White & Case, a nié toute infraction. L’entreprise a déclaré que ses franchisés fixaient les prix individuellement et que « l’IA ne fixe pas le prix d’un Big Mac ni d’aucun autre produit du menu ».

Ni l’entreprise ni les avocats des cabinets représentant les plaignants n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le cabinet Clarkson a déjà été impliqué dans des litiges antérieurs contre McDonald’s liés à son système de franchise, un élément central des nouvelles affaires, et c’est ce cabinet qui a intenté la première action en justice concernant la fixation des prix des menus.

Le cabinet Berger Montague codirige des affaires relatives à la tarification algorithmique dans l’Illinois, portant sur l’assurance maladie et la location de matériel de chantier. Le cabinet Scott + Scott codirige quant à lui un recours collectif antitrust concernant la tarification algorithmique des loyers de logements collectifs.

Ils ont déclaré qu’un accord de direction conjointe était nécessaire pour mener « un recours collectif à l’échelle nationale regroupant plusieurs millions de membres ».

Fegan Scott a rétorqué qu’une structure de direction tripartite risquait de faire grimper « inutilement » les frais juridiques.

« En termes simples, cette affaire nécessite une équipe réduite et expérimentée, basée à Chicago et bénéficiant d’un soutien à l’échelle nationale », a déclaré le cabinet.

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