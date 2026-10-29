Les brasseurs commencent à ressentir les coûts d'une guerre prolongée en Iran

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* AB InBev, Heineken et Carlsberg signalent une hausse des coûts

* L'expiration des contrats de couverture se traduit par une hausse des prix qui commence à se faire sentir

* D'autres entreprises du secteur de la grande consommation mettent également en garde contre des pressions croissantes sur les coûts

* Les prix de l'aluminium, de l'énergie et du diesel pèsent tous sur les marges des brasseurs

par Emma Rumney et Jacob Gronholt-Pedersen

Les principaux brasseurs européens, dont Anheuser-Busch InBev ABI.BR , ont averti cette semaine que la hausse des coûts liée au conflit au Moyen-Orient commençait à peser sur leurs bénéfices ou le ferait dans les mois à venir, à mesure que les contrats de couverture qui les protégeaient arrivaient à échéance.

AB InBev, premier brasseur mondial en volume, et ses concurrents Heineken HEIN.AS et Carlsberg CARLb.CO ont rejoint d'autres entreprises de biens de consommation, telles que P&G PG.N , Philip Morris International PM.N et Coca-Cola KO.N , pour signaler des pressions croissantes sur les coûts alors que la guerre en Iran et son impact sur l'économie mondiale se prolongent.

Les brasseurs sont pénalisés lorsque les coûts des intrants tels que l'électricité, les carburants ou l'aluminium augmentent, car ils ont besoin de ces matières premières pour fabriquer des bouteilles en verre ou des canettes de bière et les acheminer vers les détaillants et les points de vente.

Ces entreprises peuvent s'assurer des prix stables sur certains de ces coûts pendant de longues périodes, mais à l'expiration de ces contrats, elles doivent commencer à payer des prix plus élevés.

AB InBev, surtout connue pour ses marques Stella Artois et Budweiser, a déclaré que la hausse des coûts avait compensé une croissance du chiffre d'affaires plus forte que prévu dans certains pays, citant en particulier les coûts des matières premières, de la distribution et du transport aux États-Unis, en Europe et en Afrique du Sud.

Le directeur financier, Fernando Tennenbaum, a déclaré à Reuters que les coûts ne pouvant faire l'objet d'une couverture, tels que le diesel sur certains marchés, avaient pesé sur AB InBev au troisième trimestre. Par ailleurs , l'entreprise conclut chaque mois des contrats de couverture sur 12 mois.

Même si les prix fixés avant la guerre arrivent à échéance, M. Tennenbaum a déclaré qu'il s'attendait à certaines pressions sur les coûts en 2027, mais que l'année serait globalement normale.

« Certains coûts augmentent, d'autres baissent », a-t-il déclaré.

DES MARGES SOUS PRESSION

Toutefois, Laurence Whyatt, analyste chez Barclays, a indiqué qu'AB InBev pourrait connaître une croissance plus modérée de ses bénéfices en 2027, car les pressions sur les matières premières rendront plus difficile le dépassement de ses solides performances enregistrées cette année dans des régions comme l'Amérique latine.

Au troisième trimestre, sa marge Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) s'est contractée de 34 points de base pour s'établir à 36,1 %, tandis que son coût des ventes a atteint 7,21 milliards de dollars — son plus haut niveau depuis 2023.

Heineken, deuxième brasseur mondial en termes de volumes, a également dû faire face à des coûts « nettement plus élevés », notamment en Asie, sur certains marchés africains et, de plus en plus, en Europe également, a déclaré mercredi le directeur financier Harold van den Broek.

Cette tendance devrait se poursuivre l'année prochaine et Heineken a intensifié son programme d'économies en conséquence, a précisé M. van den Broek.

C'est à cette période de l'année que Heineken renouvelle ses couvertures sur les transactions en devises et en matières premières pour l'année à venir. Actuellement, entre 80 % et 90 % de ces coûts pour 2027 sont couverts, a-t-il précisé.

Alors qu'elle renouvelle ses couvertures arrivant à échéance, Carlsberg, son concurrent de plus petite taille, s'attend également à une hausse plus importante des coûts liés à la guerre en 2027, sous l'effet des prix de l'énergie et de l'aluminium utilisés pour fabriquer les plus de 10 milliards de canettes qu'elle achète chaque année, a déclaré jeudi à Reuters son directeur général, Jacob Aarup-Andersen.

L'impact devrait être moins sévère que lors de la précédente vague d'inflation des prix des matières premières en 2022 et 2023, mais Carlsberg cherchera néanmoins à réaliser des économies et augmentera les prix de ses marques l'année prochaine, a-t-il ajouté.

« Nous allons prendre des mesures de gestion de la valeur, et l'une d'entre elles concernera les prix », a-t-il déclaré.