Les Bourses victimes d'un coup de bambou

Ce relâchement sur le marché des taux n'a pas empêché les valeurs technologiques d'enregistrer les reculs les plus prononcés. Après leur vive hausse de 2020, leur valorisation élevée les rend particulièrement susceptibles à des prises de bénéfices. A Paris, Soitec a perdu près de 5%, Dassault Systèmes plus de 3%...

Les valeurs bancaires, bien orientées ce matin et en particulier BNP Paribas, n'ont pas échappés au repli du marché. Elles ont été lestées par le recul des taux longs, qui ont bénéficié de l'accroissement de l'aversion au risque en milieu de journée. Le rendement du 10 ans américains cède 3 points de base à 1,54% et son équivalent allemand, 4 points de base à -0,24% vers 17h30.

Ces deux sociétés étaient en compagnie de Trigano (+11,52%), dont les résultats ont été salués, et de Dassault Aviation (+3,46%), qui a remporté un nouveau contrat pour 30 Rafale avec l'Egypte.

Les valeurs liées à l'énergie ont fait partie des rares à résister dans le sillage des cours du pétrole. Le baril de Brent progressait de 1,17% à 68,45 dollars. Vallourec (3,81%) et Total (+1,14%) ont ainsi fini parmi les plus fortes progressions du marché parisien.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.