Les bourses terminent un mois de septembre chaotique sur une mauvaise note

(AOF) - Les bourses européennes ont terminé en repli ce jeudi, malgré une ouverture dans le vert, et tirent enfin un trait sur un mois de septembre très agité. Le CAC 40 a ainsi perdu 0,62% à 6 520,01 points, et l'Euro Stoxx 50 a cédé de 0,35% à 4 065,81 points. Ils finissent ainsi le mois sur un repli de 2,42% et 2,98% respectivement. A Wall Street, en fin d'après-midi, le Dow Jones est également en baisse, de 0,43%, alors que le Nasdaq avance de 0,37%.

Les marchés continuent de s'inquiéter de la poussée des prix des matières premières, des pénuries d'électricité persistantes en Chine , des problèmes d'approvisionnement affectant les résultats d'entreprises, et l'issue incertaine du dossier Evergrande.

Dans le même temps, les analystes tentent de déchiffrer le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et de la secrétaire au Trésor Janet Yellen devant une commission de la Chambre des représentants, alors que la date butoir pour trouver une solution au Congrès américain sur le plafond de la dette se rapproche à grands pas. Sans accord, les Etats-Unis se retrouveraient à nouveau dans une situation de "shut down", ce qui provoquerait une réduction drastique des dépenses, notamment le versement des salaires des fonctionnaires.

De plus, il existe toujours un risque pour que le plan d'infrastructures de 1 000 milliards de dollars, déjà voté au Sénat, soit retoqué à la Chambre des représentants en raisons de dissensions au sein du parti démocrate.

Du côté des statistiques, si la hausse du PIB américain au second trimestre a été révisée à la hausse, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont elles aussi continué à grimper la semaine passée alors qu'elles étaient attendues en baisse. En Europe, l'inflation allemande n'a pas réservé de mauvaise surprise.

Sur la place parisienne, Vivendi (+2,54%) a rebondi après plusieurs séances consécutives de repli, suivi par ArcelorMittal (+2,38%) et Publicis (+0,9%). A l'autre bout du palmarès du CAC 40, Carrefour (-2,69%) n'a pas profité des rumeurs de rapprochement avec Auchan et finit derrière Safran (-2,54%) mais devant URW (-2,97%).