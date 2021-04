Les Bourses temporisent avant la Fed

A contrario, les investisseurs ont fait la fine bouche sur les revenus trimestriels de Michelin (-1,6%) et sanctionné l'abaissement des perspectives de ventes de bioMérieux (- 6,9%).

En Europe, HSBC a progressé à la faveur de résultats meilleurs que prévu, bénéficiant d'une reprise inattendue de provisions. En revanche, UBS a souffert des pertes plus importantes que prévu liées à la liquidation du fonds Archegos.

Outre la décision de la Fed, la prudence sur les marchés tient à la publication des résultats des ténors de la cote américaine dans les prochains jours : Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple... Leurs performances trimestrielles seront-elles à la hauteur de la valorisation de leurs titres ? Hier soir, Tesla a dévoilé une performance décevante et recule de plus de 4%.

Selon Schelcher Prince Gestion, " le maître mot de Jerome Powell sera une fois de plus la patience sur des données d'inflation, jugées pour l'instant transitoires en raison de tensions sur l'appareil productif ".

" Étant donné que son Président, Jérôme Powell, s'est récemment exprimé devant l'Economic Club de Washington le 14 avril, il est difficile d'imaginer que son message ait changé de manière significative depuis ", explique Vontobel AM.

(AOF) - Animés par les nombreuses publications d'entreprises, les marchés européens ont fini en léger retrait. Le CAC 40 a cédé 0,03% à 6 273,73 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,36% à 4 006,24 points. La même situation prévalait à Wall Street où le Dow Jones reculait de 0,11% vers 17h30. Les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Fed, demain soir, bien qu'aucune surprise ne soit pourtant à prévoir.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.