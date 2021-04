Les Bourses soutenues par les statistiques américaines et les résultats d'entreprises

(AOF) - Les indices européens ont prolongé leur mouvement de hausse grâce à de bonnes nouvelles en provenance de l'économie américaine et des entreprises. Le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,41% à 6 234,14 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,45% à 3 994 points. Aux Etats-Unis, l'heure était à l'inscription de nouveaux records pour le S&P 500 et le Dow Jones, en hausse de respectivement 0,86% et 0,75% vers 17h30.

Wall Street a salué plusieurs statistiques favorables, à commencer par les ventes au détail. Elles ont rebondi de 9,8% en mars 2021 par rapport à février après -3% en février. Le consensus du marché tablait sur +5,9%. L'envoi de chèques de 1 400 dollars à de nombreux ménages défavorisés dans le cadre du plan de relance et le relâchement des restrictions ont provoqué une ruée des américains vers les 'mall' et les sites d'e-commerce. Les indices manufacturiers des régions de New-York et de Philadelphie ont aussi surpris favorablement en avril.

Pour leur part, les inscriptions au chômage sont tombées à 576 000 la semaine dernière, au plus bas depuis mars 2020.

Les entreprises ne sont pas en reste question bonnes nouvelles. Les banques Bank of America et Citigroup, mais aussi le numéro un mondial de la gestion d'actifs, BlackRock, ont présenté des profits plus élevés que prévu.

En France, la saison des chiffres d'activité donne également de bons résultats. Après le relèvement des objectifs 2021 de Teleperformance et le dynamisme de LVMH, Publicis est le troisième membre du CAC 40 à dévoiler une performance trimestrielle de qualité.

En revanche, les financières étaient sous pression dans le sillage du repli des taux longs. Le rendement du 10 ans américain reculait de près de 7 points à 1,56% et celui de son équivalent allemand de 3 points à -0,29%. Une réaction contraire à ce que la théorie économique voudrait, étant donné les statistiques du jour.