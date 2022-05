Les Bourses sous les fourches caudines de la macroéconomie

En revanche, les valeurs liées à l'énergie, notamment TotalEnergies, CGG et GTT, ont été recherchées.

Ces mauvaises nouvelles économiques ont pénalisé les valeurs cycliques. La hausse des taux alimentée par les anticipations d'une BCE plus agressive a exercé une pression sur les valeurs technologiques : Capgemini, Dassault Systèmes…

Dans ce contexte, la Banque centrale européenne est sous pression pour adopter une politique monétaire restrictive plus énergique. Au risque de peser sur une économie déjà affaiblie par l'inflation, qui rogne le pouvoir d'achat des ménages.

(AOF) - Les marchés européens ont reculé sur fond de dégradation de la situation macroéconomique. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 1,43% à 6 468,80 points et l’EuroStoxx50 a perdu 1,48% à 3 784,82 points. La tendance était légèrement moins négative à Wall Street, qui a rouvert après un week-end de trois jours. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,72%.

