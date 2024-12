Les Bourses sous la pression de la Fed et de Donald Trump

(AOF) - Les marchés européens ont connu une nouvelle séance difficile alors que les nuages sombres s'accumulent. L'indice CAC 40 a perdu 0,27% à 7274,48 points, portant ses pertes sur la semaine à 1,8% et à 3,6% depuis le 1er janvier. La Bourse de Paris a sous-performé cette année en Europe en raison de la dégradation de situation politique. L'EuroStoxx50 a reculé aujourd'hui de 0,18% à 4870,17 points. Les Bourses européennes ont cependant nettement réduit leurs pertes grâce au retournement à la hausse des indices américains. Le Dow Jones gagne 1,46% vers 17h30.

Près de 2 jours après l'adoption par la Fed d'un ton plus dur à propos de l'inflation, les investisseurs ont été rassurés par l'indice des prix PCE. Cet indicateur - qui est la mesure préférée de l'inflation de la Fed - a augmenté de 2,4% en novembre en rythme annuel contre un consensus de 2,5% après 2,3% en octobre. En version core, il a augmenté de 2,8% en rythme annuel contre 2,9% attendu après une progression de 2,8% en octobre.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti en ligne avec les attentes en décembre. Il ressorti à 74 en décembre. Les anticipations d'inflation à 12 mois et sur cinq ans se sont élevées à 2,8% et 3% respectivement contre des consensus de 2,9% et 3,1%.

Ces nouvelles rassurantes sur le front de l'inflation ont permis une détente des taux longs, qui avaient fortement progressé dans le sillage des annonces de la Fed. Le rendement du 10 ans américain perd plus de 6 points de base à 4,51%.

Ce matin, les investisseurs s'inquiétaient d'un possible "shutdown" aux Etats-Unis, faute d'un accord sur le budget. "En l'absence d'accord, le gouvernement pourrait fermer partiellement dès demain, perturbant plusieurs services essentiels, et les démocrates, de leur côté, refusent toute renégociation de l'accord initial, accusant les républicains de jouer avec la stabilité économique pour des intérêts partisans", explique John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

Après la Chine et le Canada, Donald Trump menace l'Europe

Donald Trump a en outre menacé l'Europe d'une augmentation des droits de douanes si elle n'augmentait pas ses achats de pétrole et de gaz américain. "J'ai dit à l'Union européenne qu'elle devait combler son énorme déficit avec les États-Unis par l'achat à grande échelle de notre pétrole et de notre gaz. Sinon, ce sont des droits de douane sur toute la ligne !!!", a-t-il indiqué sur son réseau social.

Du côté des valeurs, la séance a été marquée par la chute historique de Novo Nordisk du fait des résultats décevant de son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema. Seules une minorité de valeurs du CAC 40 ont terminé en hausse alors qu'en début de séance, tous les composants de l'indice reculaient.