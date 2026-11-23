On aperçoit un panneau de signalisation sur Wall Street, devant la Bourse de New York

par Diana Mandia

23 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue sur un rebond et les Bourses européennes regagnent du terrain lundi à mi-séance, le secteur technologique se redressant quelque peu ‌après avoir connu sa pire semaine depuis plus de six ans, dans le sillage de la déroute des valeurs américaines liées à l'intelligence artificielle (IA).

À Paris, le CAC 40 gagne 0,74% à 7.986,43 points vers 12h13 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,86% et à Londres, le FTSE 100 prend ​0,62%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,92% et le FTSEurofirst 300 de 0,86%, tandis que le Stoxx 600 rebondit quant à lui de 0,86%, avec un secteur technologique qui gagne 2,33% après une perte de 5% vendredi.

Les futures sur indices new-yorkais signalent pour leur part une ouverture en hausse de 1,99% pour le Dow Jones, de 2,64% pour le Standard & Poor's-500 et de 3,24% pour le Nasdaq.

Les deux premiers viennent tous deux de confirmer une correction la semaine dernière après avoir clôturé vendredi à plus de 10% en dessous de leurs records, tandis que le Nasdaq a encaissé un plongeon hebdomadaire ​de 10%, le plus fort depuis la vague de ventes du début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020.

Les déboires du fabricant de puces Nvidia <NVDA. O>, jusqu'à récemment le favori incontesté du secteur de l'IA, les débuts boursiers irréguliers d'Anthropic, les craintes générales concernant les dépenses et la possibilité d'une réglementation accrue des centres de données ont provoqué ces derniers jours une vive crise de nerfs ​chez les investisseurs, qui se montrent de plus en plus réticents face à un secteur qui a joué un rôle clé dans la bonne ⁠performance de la Bourse de New York au cours des quatre dernières années.

Goldman Sachs estime pour sa part que la correction des indices pourrait se poursuivre, à moins que les investisseurs n'aient une raison de retrouver confiance dans les résultats des entreprises du secteur, ‌dans des perspectives plus favorables de la Réserve fédérale (Fed) ou dans un rééquilibrage plus généralisé des positions sur le marché.

Les prochains jours permettront d'évaluer l'ampleur du pessimisme, auquel la politique monétaire a également contribué, plusieurs membres de la banque centrale américaine étant même allés jusqu'à évoquer la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base en décembre.

La publication de l'inflation mesurée par l'indice PCE, la mesure privilégiée par la Fed pour déterminer ses coûts d'emprunt, aura ​lieu mercredi et constituera l'un des moments forts d'une semaine qui, par ailleurs, sera écourtée à New York en ‌raison de la fête de Thanksgiving. Auparavant, mardi, les résultats du fabricant de serveurs Dell pourraient à nouveau secouer un marché très sensible.

Dans la zone euro les opérateurs analysent lundi les indices PMI ⁠préliminaires relatifs à l'activité du secteur privé du bloc, dont la dynamique de croissance s'est maintenue en novembre, même si elle repose de plus en plus sur une Allemagne en plein essor, qui compense une contraction plus marquée que prévu en France.

La santé des finances publiques de la deuxième économie de la zone euro reste une source de préoccupation à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Le ministre français des Finances, Roland Lescure, a admis lundi que la prévision de croissance économique pour 2027, actuellement fixée à 1%, pourrait être revue à la baisse.

Emmanuel Macron a par ailleurs confirmé envisager l'adoption ⁠d'une règle d'or budgétaire dans la Constitution avant la fin ‌de son deuxième quinquennat début mai, avec une convocation en janvier d'un Congrès, rapporte lundi Le Figaro sur son site internet. Ce plan semble rassurer les marchés, les rendements obligataires de la France reculant de plus de 5 points ⁠de base à mi-séance, alors que ceux de l'Allemagne restent pratiquement inchangés.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les valeurs liées à l'IA devraient rebondir lundi après leur déroute de vendredi. Nvidia grimpe de plus de 8% dans les échanges en avant-Bourse, tandis que Marvell, Broadcom AVGO.O, Intel et AMD gagnent entre ‌6% et 7%

L'action Anthropic progresse quant à elle de 4,8% lors des échanges d'avant l'ouverture, après avoir chuté de 8,5% vendredi.

VALEURS EN EUROPE

Le titre Abivax bondit de 9,5% après avoir plongé de 19,4% vendredi, les réponses apportées par la biotech française, prise pour ⁠cible la semaine dernière par l'investisseur activiste américain Scorpion Capital, rassurant sur le développement clinique de son traitement clef, l'obefazimod.

La technologie repart à la hausse avec des gains de 2,9% et 5% ⁠pour les groupes de puces STMicroelectronics et ASML.

Les valeurs du secteur de ‌la défense rebondissent quant à eux de 2%, tandis que les valeurs minières se redressent également, gagnant 1,8% dans le sillage des cours de l'or.

Julius Baer perd 2,3% malgré une progression de 17% de son bénéfice avant impôts ajusté sur dix mois, les investisseurs tenant compte du ralentissement des entrées ​nettes de capitaux.

Bayer cède 2,5% après qu'un juge du Missouri a approuvé vendredi l'accord à l'amiable conclu par le groupe allemand concernant le Roundup.

TAUX

Les rendements obligataires américains ‌sont en hausse lundi après leur fort recul de vendredi, lorsque les inquiétudes liées à l'IA ont poussé les investisseurs à se réfugier dans les obligations.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 4,4 points de base à 4,9557%, tandis que celui du titre à deux ans gagne 7,4 points de base à 4,6874%.

Dans la zone euro, ​les rendements des Bunds allemands évoluent sur de faibles variations lundi, le rebond des marchés d'actions apaisant l'inquiétude des investisseurs.

Le rendement du titre allemand à dix ans ressort à 3,2985%, après avoir reculé de 10 points de base vendredi. Celui de l'obligation à deux ans agagne 1,8 point de base à 3,0769%.

Le Lituanien Gediminas Simkus, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a par ailleurs dit que, même si une hausse des taux le mois prochain pourrait ne pas suffire à contenir pleinement l'inflation, les effets de second tour ne se manifestent que progressivement.

En France, le rendement ⁠de l'OAT à dix ans cède 5,2 points de base à 4,8237.

CHANGES Le dollar gagne 0,11% face à un panier de devises de référence, les opérateurs attendant de nouveaux signaux concernant la politique monétaire de la Fed.

L'euro perd 0,07% à 1,0958 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent légèrement, l'augmentation de l'offre en provenance du Moyen-Orient compensant les inquiétudes concernant les attaques contre les navires au Moyen-Orient et les raffineries de la région.

Le Brent perd 1,37% à 91,30 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,27% à 82,35 dollars.

Les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont déclaré dimanche avoir mené une opération visant la raffinerie de pétrole de Rabigh, située sur la côte occidentale de l'Arabie saoudite, revendiquant ainsi une nouvelle fois une attaque contre une infrastructure énergétique du royaume.

L'agence britannique de surveillance du transport maritime (UKMTO) a pour sa part signalé samedi deux incidents survenus dans le détroit d'Ormuz au large de la ville omanaise de Khasab.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a dit lundi lors d'une conférence de presse hebdomadaire que Téhéran utiliserait tous les moyens à sa disposition pour faire face au blocus naval américain.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU ​23 NOVEMBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)