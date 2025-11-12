Les Bourses saluent la fin annoncée du blocage budgétaire avec une série de records

Trader sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE) le 7 novembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Les marchés mondiaux saluent mercredi, en alignant des records, la levée attendue du blocage budgétaire de plus de 40 jours aux Etats-Unis, dans l'attente d'un vote programmé au Congrès américain en fin de journée.

A New York, le Dow Jones, à des niveaux record, gagnait 0,68% vers 17H00 GMT.

A la faveur d'une rotation sectorielle se dégageant un peu des valeurs technologiques hyper-valorisées, le Nasdaq était en retrait de 0,63%. L'indice élargi S&p 500 cédait 0,11%.

En Europe, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a affiché un nouveau record absolu à 8.280,97 points en séance, dépassant celui du 21 octobre dernier. L'indice a terminé en hausse de 1,04%, à 8.241,24 points, s'installant à 17 points de son précédent sommet en clôture.

Le Dax de Francfort a conclu en hausse de 1,22%.

Le FTSE 100 de Londres, qui évoluait déjà à des niveaux record, a ajouté 0,12%. L'Ibex de Madrid a gagné 1,39%, engrangeant de nouveaux sommets en clôture comme séance. Enfin, le FTSE Mib de Milan a pris 0,80% après avoir touché un nouveau sommet en séance depuis 2000. Il a effacé ses précédents pics de 2007 et 2001.

Nourri par ces performances européennes, l'indice Stoxx Europe 600 (+1,08%), qui réunit les 600 plus grosses capitalisations boursières du continent, a atteint un nouveau record historique en séance.

Ce mouvement est lié "à une amélioration de l'appétit pour le risque", a affirmé Daniela Hathorn, analyste de Capital.com, motivé par la perspective d'une fin de la paralysie budgétaire ("shutdown") aux Etats-Unis, attendue en fin de journée par un vote au Congrès.

La Chambre des représentants doit voter mercredi soir un texte, salué comme "une très grande victoire" par le président américain Donald Trump, pour mettre fin au plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis après plus de 40 jours d'impasse.

La résolution de la paralysie budgétaire "est un élément de soulagement", a souligné Emmanuel Auboyneau, d'Amplegest.

"Cela provoquait un ralentissement et ne donnait aucune visibilité à la Réserve fédérale (Fed) qui du coup n'avait pas les éléments pour savoir si elle pouvait baisser les taux ou pas", a ajouté le gérant de portefeuille, interrogé par l'AFP.

Les marchés espèrent en effet une nouvelle baisse des taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed) en décembre, un facteur favorable aux investisseurs en actions.

Les rendements obligataires américains à dix ans ont d'ailleurs chuté à 4,06% mercredi, contre 4,11% lundi (mardi, le marché obligataire était fermé). Les taux français ont aussi fondu à 3,37%, contre 3,42%.

Sur le front des actions, une rotation sectorielle s'opère. "Les investisseurs délaissent les grandes valeurs technologiques et défensives au profit des banques, du secteur des loisirs et de l'énergie", a relevé Daniela Hathorn.

"Cette dynamique profite aux marchés européens, qui attirent aussi les investisseurs en quête de diversification régionale après une forte exposition aux valeurs technologiques américaines", a-t-elle ajouté.

L'enthousiasme des Bourses a aussi été porté par la qualité des résultats de sociétés trimestriels, notamment américains.

"C'est le deuxième trimestre d'affilée nettement au-dessus des estimations. Cela veut dire que la croissance est toujours là", a noté Emmanuel Auboyneau.

SSE grimpe à Londres

L'énergéticien écossais SSE s'est envolé de 16,84% à la Bourse de Londres après avoir annoncé un plan d'investissements de 33 milliards de livres (37 milliards d'euros) sur cinq ans pour moderniser le réseau électrique - dont l'essentiel était toutefois déjà connu.

Infineon Technologies recherché

Le fabricant de puces Infineon (+6,92% à Francfort) a été recherché après qu'il a dit miser sur l'intelligence artificielle (IA) dans les centres de données pour relancer sa croissance.

Le groupe bavarois a fait état au dernier trimestre de son exercice décalé d'un chiffre d'affaires en légère hausse à 3,94 milliards d'euros.

Le pétrole fléchit

Les prix du pétrole accentuent leur baisse mercredi, après la publication du rapport mensuel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui nourrit les craintes d'un marché sur-approvisionné.

Vers 17H20 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord perdait 3,59%, à 62,82 dollars, et le WTI américain cédait 3,93%, à 58,64 dollars.

L'or gagnait 1,75%, à 4.199 dollars l'once. Le dollar reculait de 0,10% face à la monnaie unique européenne, à 1,1600 dollar pour un euro.