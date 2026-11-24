Les Bourses retrouvent leur sang-froid au lendemain de l'envolée de Nvidia

Wall Street est attendue en baisse et la plupart des Bourses européennes reculent mardi à mi-séance, les investisseurs revenant à la prudence après le rebond spectaculaire des indices provoqué la veille par l'annonce du retour de Jensen Huang à son poste de directeur général de Nvidia.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,26% pour le Dow Jones .DJI , de 0,65% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,31% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 .FCHI fait figure d'exception et gagne 0,12% à 8.054,59 points vers 11h57 GMT, aidé par Sanofi. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,64% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E perd 0,56%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,35% et le Stoxx 600 .STOXX 0,32%.

L'euphorie se calme sur le fabricant américain de puces, qui s'est envolé de plus de 31% lundi mais devrait ouvrir mardi dans le rouge, le retour inattendu de Jensen Huang moins de deux semaines après avoir rendu sa démission au milieu d'un scandale d'éventuel espionnage chinois ne mettant pas le groupe à l'abri des inquiétudes, alors que des enquêtes sont en cours et constituent un risque susceptible de l'affaiblir à nouveau.

"Nvidia a été fortement survendue et la réaction a été excessive", estime Mike Coop, directeur des investissements chez Morningstar Wealth. "Nous sommes dans les dernières phases de ce marché haussier porté par l'IA. On va assister à des fluctuations plus marquées liées au sentiment des investisseurs", prévient-il.

Une nouvelle preuve que les investisseurs restent prudents : l'action Anthropic ANT.O passe mardi sous son prix d'introduction en Bourse de 83 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la place new-yorkaise, à peine quelques jours après l'entrée spectaculaire du créateur de Claude au Nasdaq. La pérennité des dépenses des grands groupes de la tech et les valorisations élevées demeurent un frein pour l'ensemble du marché de l'IA.

Sur le Vieux Continent, où le poids du secteur technologique est bien moindre qu'outre-Atlantique, les secteurs regroupant les entreprises liées aux semi-conducteurs et aux matières premières — qui avaient explosé la veille grâce à Nvidia — enregistrent mardi les plus fortes baisses.

La technologie .SX8P marque le pas (- 1,48 %) après avoir grimpé de plus de 4% la veille, sa plus forte hausse journalière depuis début avril, tandis que les valeurs minières .SXPP voient également leur élan de lundi s'essouffler et reculent de 3,41% dans le sillage de la baisse des cours du cuivre, un métal très sensible aux perspectives liées à l'IA et aux investissements dans les centres de données.

Les résultats et perspectives du fabricant d'ordinateurs Dell DELL.N , prévus mardi après la clôture de Wall Street, constitueront le prochain test pour le secteur.

Les investisseurs suivront également avec attention la publication, mercredi, de l'indice PCE aux Etats-Unis, qui permettra d'affiner les anticipations sur les taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed).

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré lundi que la persistance d'une inflation élevée continuait d'orienter la banque centrale américaine vers une politique monétaire plus restrictive, tout en soulignant que le rythme des futures hausses des taux d'intérêt dépendrait des données économiques à venir.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL5N4750QR

VALEURS EN EUROPE

Le laboratoire Sanofi SASY.PA , qui a annoncé lundi avoir signé un accord en vue d'acquérir la société biopharmaceutique américaine Insmed INSM.O , avance de 5,8%, en tête du CAC 40 parisien.

L'action du groupe français de maisons de retraite Clariane CLARI.PA s'envole pour sa part de 35%, portée par le lancement d'une OPA amicale par le gestionnaire d'actifs HLD Europe, dans le cadre d'une initiative conjointe avec Crédit Agricole Assurances (CAA) CAGR.PA visant à constituer un bloc de contrôle représentant environ 53% du capital.

Toujours dans la santé, le spécialiste français des vaccins Valneva VLS.PA recule légèrement (-0,08%) après la confirmation de ses objectifs et l'annonce d'une prévision de l'amélioration de la marge brute du groupe au quatrième trimestre.

Ailleurs en Europe, le distributeur d'articles de bricolage Kingfisher KGF.L cède 3,6 % après avoir annoncé un léger relèvement de sa prévision de bénéfice annuel, le marché français restant faible.

Compass Group CPG.L , qui a fait état d'une croissance organique de son chiffre d'affaires annuel supérieure aux attentes et a confirmé son intention de transférer sa cotation principale de Londres à New York, gagne 4,7%.

TAUX

Aux Etats-Unis, les rendements reculent après leurs hausse de la veille, lorsque le retour de Jensen Huang chez Nvidia a redonné un nouveau souffle à l'IA et alimenté les anticipations selon lesquelles une reprise permettrait à Fed de disposer d'une plus grande marge de manoeuvre pour relever encore ses taux.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR abandonne 2,4 points de base à 4,8958%, tandis que celui du titre à deux ans US2YT=RR perd 2,2 points de base à 4,6436%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR perd 2,1 points de base à 3,2620%, tandis que celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR cède 1,8 point de base à 3,0543%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR poursuit sa détente et cède 3,4 points de base à 4,7502%. Les investisseurs continuent de suivre de près les négociations budgétaires difficiles dans la deuxième économie de la zone euro, mais semblent plutôt rassurés face au projet du président Emmanuel Macron d'inscrire une règle d'or budgétaire dans la Constitution avant la fin de son deuxième quinquennat.

CHANGES

Le dollar cède 0,34% face à un panier de devises de référence .DXY , tout en restant proche de son plus haut niveau depuis 20 mois, après la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia.

L'euro gagne quant à lui 0,49% à 1,0954 dollar EUR= .

PÉTROLE

Les prix du brut sont plutôt stables mardi, autour de leur plus bas niveau en trois mois, en raison de signes d'une augmentation de l'offre de brut et d'un probable excédent sur le marché, même si les risques pesant sur la navigation dans le détroit d'Ormuz persistent.

Le Brent LCOc1 grappille 0,11% à 89,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 0,05% à 80,21 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 15h00 Confiance des consommateurs novembre 92,5 91,7

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)