Les Bourses retrouvent de l'appétit pour le risque avec des banques ragaillardies

Les Bourses rebondissent mardi dans un regain d'appétit pour le risque et de demande d'actions bancaires après la réduction de la crise de confiance dans le système financier.

Le compartiment financier de l'indice européen Stoxx 600 progressent de 4,33% vers 13H58 GMT. Certaines banques connaissent des hausses spectaculaires, comme Unicredit (+6,58%), Commerzbank (+7,21%), ou encore BNP Paribas (+4,07%) et UBS (+7,53%), même si elles sont toutes encore loin de combler leurs pertes des dix derniers jours. Rudement attaqué la semaine dernière, Credit Suisse continuait de se reprendre (+1,14%).

Les places financières montent : Paris gagne 1,86%, Francfort 2,04%, Londres 1,96% et Milan 2,74% vers 14H00 GMT.

La Bourse de New York prolonge son rebond de la veille, soutenue par un rebond des actions bancaires: l'indice Dow Jones et l'indice élargi S&P 500 avancent de 0,72%, le Nasdaq de 0,88%.

"L'appétit des investisseurs pour le risque augmente suite à la réponse coordonnée des banques centrales aux récentes turbulences dans le secteur financier", commente Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

Les gouvernements et autorités monétaires tant aux Etats-Unis, après la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) et de Signature Bank plus tôt dans le mois, qu'en Europe avec Credit Suisse, ont apporté des réponses fortes pour rassurer sur la solidité financière.

La situation du secteur bancaire américain "se stabilise", a encore estimé mardi la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, selon des extraits de son discours lors du colloque annuel de l'Organisation des banquiers américain (ABA) à Washington.

Selon elle, les réponses apportées par la Fed depuis une semaine "fonctionnent comme prévu pour fournir des liquidités au système bancaire" et "les retraits d'argent des banques régionales se sont stabilisés".

Le secteur bancaire aux Etats -Unis "reste solide, résilient, bien capitalisé" et "dispose de liquidités", a assuré de son côté le patron de l'Association des banques américaines (ABA), Rob Nichols.

Autre signe de l'appétit pour le risque : le marché de la dette souveraine était délaissé au profit des actions, avec comme conséquence une remontée des taux des emprunts d'Etat.

- Réunion de la Fed -

Après la Banque centrale européenne qui a poursuivi la semaine dernière le cap du resserrement monétaire sans s'engager sur le prochain mouvement de taux, les investisseurs observeront la réaction de la banque centrale américaine (Fed), qui doit rendre sa décision de politique monétaire mercredi à l'issue de deux jours de réunion.

"La Fed se retrouve face à une situation compliquée: gérer les effets de la crise financière née de la faillite de certaines banques régionales tout en poursuivant son combat contre l'inflation toujours trop élevée", souligne Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.

"Les effets du choc de taux de 2022 provoquent des dégâts dans les bilans de certaines banques. La Fed devra rassurer quant à sa volonté de circonscrire tout risque systémique sur les banques", ajoute-t-il.

Les investisseurs ont revu drastiquement à la baisse leurs anticipations du pic des taux directeurs, le principal outil des banques centrales pour combattre l'inflation, au nom de la stabilité du secteur financier.

Le brico lâche

Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, perdait 2,60% vers 14H00 GMT à la Bourse de Londres, après avoir annoncé un bénéfice net annuel en recul de 44%.

Du côté du pétrole et des devises

L'euro montait de 0,45% à 1,0770 dollar vers 14H00 GMT.

Le bitcoin se stabilisait autour de 28.030 dollars.

Les prix du pétrole rebondissaient mardi, après avoir commencé la semaine par des pertes, les investisseurs se montrant prudents avant la décision de politique monétaire de la Fed, mais rassurés par l'absence de nouvelles turbulences bancaires.

Le baril de Brent de mer du Nord montait de 1,34% à 74,82 dollars, et celui WTI américain de 2,53% à 69,35 dollars vers 14H00 GMT.

bur-fs-pan/jvi/abx