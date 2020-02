Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Bourses restent fragiles au lendemain d'une mauvaise chute Reuters • 25/02/2020 à 15:21









LES BOURSES EUROPÉENNES RECULENT À MI-SÉANCE par Patrick Vignal PARIS (Reuters) - Wall Street devrait tenter de rebondir mardi à l'ouverture tandis que les Bourses européennes reculent à mi-séance, une certaine nervosité régnant encore sur les marchés d'actions après le coup de tabac de la veille. Les craintes liées à la propagation du coronavirus, qui ont fait vivre lundi aux Bourses européennes leur pire séance depuis mi-2016 et fait perdre plus de 1.000 points au Dow Jones, restent bien présentes même si la baisse des indices est moins marquée. Les contrats à terme sur les indices new-yorkais ont réduit leurs gains mais prennent encore de 0,3% à 0,6% à l'approche de l'ouverture. En Europe, les Bourses ont ouvert en hausse avant de se retourner rapidement. À Paris, le CAC 40 perd 0,28% à 5.775,83 vers 12h45 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,35% et à Londres, le FTSE abandonne 0,7%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,48%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,41% et le Stoxx 600 de 0,36%. Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré mardi avoir recensé la veille 508 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant à 77.658 le nombre de personnes atteintes en Chine continentale depuis le début de l'épidémie. La Corée du Sud a pour sa part recensé 60 cas supplémentaires, portant à 893 le nombre de patients diagnostiqués dans le pays. Un troisième cas a été signalé en Espagne, l'Iran a enregistré son quatorzième décès tandis que l'Autriche et la Croatie sont touchées à leur tour. "Le scénario de rebond rapide de l'activité économique au deuxième trimestre n'est plus privilégié par une majorité d'investisseurs", écrivent les analystes de Saxo Banque. "Tout porte à croire que l'impact économique de la crise va perdurer bien plus longtemps qu'initialement prévu", ajoutent-ils. "La seule certitude que nous avons à ce stade est que la fuite vers la liquidité et vers les valeurs refuge va perdurer". LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Pratiquement tous les indices sectoriels européens sont dans le rouge avec un repli particulièrement marqué pour le secteur bancaire (-1,25%), pénalisé par les anticipations de baisse des taux d'intérêt de la part des grandes banques centrales face à la crise sanitaire. L'indice Stoxx de l'automobile, très exposé à la Chine, perd 0,58% après avoir cédé lundi 5,5%. Les plus fortes baisses du CAC 40 sont pour Accor, Crédit agricole et BNP Paribas, qui perdent chacun plus de 2%. Le groupe français de prêt-à-porter SMCP, propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac, chute pour sa part de plus de 8% après avoir annoncé que ses ventes et sa rentabilité en Chine étaient "sensiblement impactées" par l'épidémie de coronavirus. Contre la tendance, l'action Carrefour gagne 1,27%, en tête du CAC, portée par le relèvement de recommandation de Morgan Stanley à "surpondérer". TAUX Les rendements obligataires se stabilisent après avoir chuté mardi, celui des Treasuries à 10 ans s'équilibrant autour de 1,3755% après un creux la veille à 1,3520%, non loin de son plus bas historique à 1,321% touché en juillet 2016. Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro se maintient autour du plus bas de quatre mois à -0,50% touché la veille en séance. CHANGES Les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale face à l'épidémie de coronavirus, couplées à la forte baisse des rendements obligataires américains lors de la séance précédente, pèsent sur le dollar, ce qui permet à l'euro de revenir à 1,083. PÉTROLE Les cours du pétrole restent soumis aux craintes persistantes liées à la propagation du coronavirus en Chine et à ses répercussions sur la demande. Le baril de Brent cède 0,3% à 56,13 dollars, après avoir perdu 3,8% la veille, et le brut léger américain (WTI) perd 0,29% à 51,43 dollars. (Édité par Blandine Hénault)

