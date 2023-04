Les Bourses reprennent leur souffle avant l'emploi américain

Les marchés boursiers reprenaient leur souffle jeudi avant le long week-end de Pâques et dans l'attente d'un rapport clé sur l'emploi américain.

Les indices européens ont clôturé la semaine sans grande conviction. Londres a pris 1,03%, Francfort 0,50% et Milan 1,29%. Paris a grappillé 0,12%.

A Wall Street l'ambiance était attentiste. Vers 15H50 GMT, le Dow Jones perdait 0,20%, tandis que le Nasdaq progressait de 0,31% et le S&P 500 était stable (+0,02%).

Vendredi, les places européennes et celles de New York et Hong Kong seront fermées. Les Bourses européennes ne rouvriront que mardi.

Les marchés financiers sont en suspens avant la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain.

"Les derniers indicateurs sur le marché de l'emploi américain étaient décevants", rappelle Yann Azuelos, gérant de fonds chez Mirabaud.

Les nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière ont augmenté et se sont révélées plus élevées que prévu par les analystes.

"Cela accrédite l'hypothèse selon laquelle les hausses de taux de la Fed (banque centrale américaine) commencent à refroidir le marché du travail et ralentir l'économie", a commenté Chris Zaccarelli, d'Independent Advisor Alliance.

Une mauvaise nouvelle qui peut être vue comme une bonne nouvelle car elle "alimente les perspectives que la Fed ne remonte plus ses taux ou très peu", souligne Yann Azuerlos.

Cependant les investisseurs craignent que ce ralentissement de l'économie ne se transforme en contraction.

La directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva, a estimé jeudi que l'économie mondiale devrait connaître une des périodes de croissance les plus faibles de ces dernières décennies et être inférieure à 3% en 2023

Les données des prochains jours sur l'emploi et l'inflation seront surveillées de près afin de savoir si la banque centrale américaine (Fed) augmentera ou non à nouveau de 25 points de base son taux directeur lors de sa prochaine réunion en mai.

Plus rassurant, Michael Hewson, analyste de CMC Markets, estime de son côté qu'il y a en Europe "de quoi être optimiste concernant l'activité économiques des prochains mois d'été", compte tenu des derniers indicateurs de l'activité des services.

TUI profite d'une demande forte à Pâques

Le numéro un mondial du tourisme TUI a indiqué avoir enregistré une forte demande pour les vacances de Pâques avec plus de 500.000 clients et a dit s'attendre à un "bon été 2023". L'action s'est envolé de 11,99% à Londres. A Paris, Accor a grimpé de 5,04%, soutenu par ailleurs par une note d'analyste.

Levi Strauss troué

La référence du jean Levi Strauss dévissait de 14,23% à New York malgré un chiffre d'affaires et un bénéfice net trimestriels supérieurs aux attentes, les investisseurs retenant les prévisions prudentes du groupe de San Francisco.

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du pétrole évoluaient autour de leur niveau de la veille vers 15H45 GMT.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin grappillait 0,12% à 85,07 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, glissait de 0,09% à 80,54 dollars.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt souverains étaient plutôt stables en Europe et aux Etats-Unis. Celui du bon du Trésor américain à 10 ans valait 3,29%, contre 3,31% à la clôture de la veille.

Vers 15H45 GMT, l'euro gagnait 0,19% face billet vert à 1,0925 dollar pour un euro.

Le bitcoin était stable (-0,04%) à 28.145 dollars.

bur-jvi/jbo/spi