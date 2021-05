Les Bourses repartent de l'avant et le Bitcoin ressuscite

(AOF) - Les marchés européens se sont nettement redressés, rassurés par le rebond de Wall Street et des crypto-monnaies. Le CAC 40 a clôturé sur une progression de 1,29% à 6 343,58 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 1,44% à 3 993,24 points. Tous les indices américains étaient dans le vert : le Dow Jones s'adjugeait 0,83% et le Nasdaq Composite, 1,65%. Après le coup de grisou d'hier sur le marché des crypto-monnaies, qui avait alimenté l'aversion sur le risque, le bitcoin et consort sont ressortis de la mine, gaillards.

Le Bitcoin cote aux environs de 41 600 dollars lors de la clôture en Europe après être tombé à 30 000 dollars, il y moins de 24 heures. L'or de son côté est reparti à la baisse, perdant 0,13% à 1 877 dollars l'once.

Les investisseurs ont finalement bien digéré le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed, publié hier soir. Certains de ses membres jugent opportun de commencer, lors d'une prochaine réunion, à discuter d'un plan pour ajuster le rythme des rachats d'actifs si l'économie continue de faire des progrès rapides vers les objectifs de la Fed.

S'ils n'en sont pour l'instant, qu'à seulement envisager d'en discuter, les marchés sont assurés d'obtenir leur " fix " de liquidités pendant encore de nombreux mois.

Le recul du rendement du 10 ans américain, - 4 points de base à 1,63% - soutient les valeurs technologiques. Elles sont ainsi bien représentées parmi les plus fortes hausses du CAC 40 : Worldline, Dassault Systèmes... Bouygues a pour sa part affiché une progression de 0,36% en dépit de résultats meilleurs que prévu.