Les Bourses reculent entre géopolitique et hausse des taux

Les marchés souffrent mercredi, préoccupés par le conflit au Moyen-Orient, des résultats d'entreprises peu satisfaisants et des taux d'intérêt encore hauts.

Wall Street recule: vers 15H45 GMT, le Nasdaq perdait 0,92%, plombé par la nouvelle baisse Nvidia (-3,48%) le S&P 500 0,77% et le Dow Jones 0,87%.

En Europe, Londres a cédé 1,14%, Francfort 1,03%, Milan 0,82%. Paris a perdu 0,91%, tombant sous les 7.000 points, à son plus bas niveau en clôture depuis mars.

"Les acheteurs manquent d'allant pour plusieurs raisons, la première étant les inquiétudes liées à la géopolitique", a expliqué, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le président iranien Ebrahim Raïssi a accusé mercredi les Etats-Unis d'être "les complices des crimes" d'Israël au lendemain d'une frappe sur un hôpital à Gaza et le jour de la visite du président américain Joe Biden en Israël.

Le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza a accusé Israël d'être à l'origine d'une frappe sur l'hôpital épiscopal Ahli Arab qui a fait des centaines de morts, alors que l'armée israélienne l'a imputée à un tir raté de roquette du Jihad islamique, un autre groupe armé palestinien, qui a démenti.

Ces tensions ont contribué à faire monter les prix du pétrole en début de séance, avant qu'ils ne se tassent un peu. Vers 15H25 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, prenait 1,41% à 91,17 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en novembre, avançait de 1,50% à 87,96 dollars.

Autre signe de prudence des investisseurs, l'once d'or s'échangeait pour 1.944,95 (+1,13%) dollars, après avoir atteint son plus haut niveau depuis début août (1.962,64 dollars).

L'actualité économique est dominée par les résultats d'entreprises, marqués depuis mardi par plusieurs déceptions aux Etats-Unis et en Europe.

Sur le marché obligataire, les taux continuaient leur ascension, poussés par la croyance que les politiques des banques centrales vont rester restrictives de longs mois encore. Le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell doit notamment prendre la parole jeudi.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a dépassé son plus haut de l'année, atteint début octobre, et évolue à des niveaux plus vus depuis 16 ans, à 4,90% contre 4,83% la veille.

En Europe, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat français est monté à 3,55%, contre 3,50% mardi, et l'allemand de 2,91%, contre 2,88% mardi.

Morgan Stanley n'a pas convaincu

Morgan Stanley était sanctionné (-7,74%), malgré des résultats meilleurs qu'attendu. La banque d'affaires payait notamment les performances jugées décevantes de son activité de gestion d'actifs.

US Bancorp reculait (-3,77%), bien qu'ayant fait état de résultats supérieurs aux estimations de Wall Street. La cinquième banque américaine par la taille des actifs a vu sa marge nette d'intérêt décroître par rapport au trimestre précédent et sur un an.

Pression sur les compagnies aériennes

United Airlines plongeait de 8,18% à Wall Street, les investisseurs ayant retenu des résultats trimestriels la dégradation des prévisions de la compagnie aérienne pour la fin de l'année, plutôt que le bénéfice net en hausse de près de 21% au troisième trimestre 2023.

En Europe, Air France-KLM reculait de 3,57%, Lufthansa de 3,41%, IAG de 3,08%.

ABB chute

L'action du groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB (-6,31%) a chuté à Zurich après l'annonce de ses résultats trimestriels, sur fond de recul de la demande de robots en Chine, son patron prévenant que la faiblesse de ce marché devrait persister. En France, Schneider Electric a aussi reculé de 3,16%.

Du côté des devises

L'euro était en baisse face aux autres devises. Il reculait de 0,41% par rapport au dollar, à 1,0533 dollar pour un euro vers 15H35 GMT.

