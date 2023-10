Les Bourses rebondissent un peu avant une semaine chargée

Les Bourses mondiales remontent lundi, après les importantes pertes enregistrées la semaine passée, et se préparent à prendre connaissance d'une nouvelle série de résultats d'entreprises, d'indicateurs macroéconomiques et de décisions de banques centrales.

Wall Street a ouvert en hausse. Vers 13H45 GMT, le Dow Jones progressait de 0,94%, le Nasdaq de 1,41% et le S&P 500 de 1,05%. La semaine passée les trois indices avaient reculé.

Dans le même temps en Europe, Paris montait de 0,79%, Londres de 0,87%, Milan de 0,79% et Francfort de 0,56%.

Ce rebond est à mettre en lumière avec "après un mois difficile", marqué par le conflit au Moyen-Orient, qui laisse les marchés "stressés" selon Neil Wilson, analyste de Finalto.

Les prochaines séances seront chargées pour les investisseurs, avec plusieurs réunions de banques centrales, dont celle du Japon mardi, celle des Etats-Unis qui se termine mercredi et celle du Royaume-Uni jeudi, mais aussi des données sur la croissance et l'inflation en zone euro et sur l'emploi aux Etats-Unis.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts des Etats-Unis et du Royaume-Uni progressent nettement. Le rendement américain à dix ans s'établissait à 4,89% contre 4,84% vendredi et l'équivalent britannique montait à 4,59% contre 4,54% vendredi.

Lundi, les investisseurs ont appris que l'Allemagne a vu son produit intérieur brut baisser de 0,1% au troisième trimestre, par rapport au trimestre précédent. La performance est un peu meilleure toutefois que celle anticipée par les économistes.

Quant à l'inflation, elle a reculé à 3,8% sur un an en octobre dans la première économie européenne, notamment à cause d'un effet de base. Le chiffre est inférieur aux prévisions des analystes sondés par Factset.

En Espagne, l'inflation s'est maintenue à 3,5% en octobre sur un an, là aussi, un peu en dessous des estimations des analystes.

Les résultats d'entreprises vont aussi continuer de s'égrainer tout au long de la semaine. Apple, Advanced Micro Devices (AMD), Airbnb, Caterpillar, Pfizer, Axa, Shell, Novo Nordisk et Maersk sont notamment à l'agenda.

McDonald's fait grossir son bénéfice

La chaîne de restauration rapide McDonald's a annoncé lundi des résultats pour son troisième trimestre supérieurs aux attentes des analystes, marqués en particulier aux Etats-Unis par des hausses de prix. Le bénéfice net a bondi de 17% à 2,32 milliards de dollars.

A Wall Street, l'action McDonald's progressait de 0,62%.

Accident dans les mines d'ArcelorMittal au Kazakhstan

Le groupe minier ArcelorMittal chutait de 3,82% après un accident dans une des mines de sa filiale au Kazakhstan samedi ayant entraîné au moins 45 morts. ArcelorMittal a confirmé samedi un accord préliminaire pour transférer la propriété de sa filiale à l'Etat.

La tendance allait nettement à l'encontre des autres entreprises du secteur, comme Rio Tinto (+1,50%), BHP Group (+1,29%), ou encore Eramet (+6,48%) à Paris.

Clariant achète au Canada

Le chimiste suisse Clariant (+3,23%) se diversifie dans les ingrédients de cosmétiques en rachetant pour 810 millions de dollars (766 millions d'euros) l'entreprise canadienne Lucas Meyer Cosmetics à l'américain International Flavors & Fragrances (IFF), les analystes jugeant cette acquisition sensée mais "chère".

L'or repasse sous les 2.000 dollars

L'or repassait sous les 2.000 dollars l'once (-0,39% à 1.998,45 dollars), un seuil franchi vendredi pour la première fois depuis mai 2023.

L'euro montait de 0,37% face au dollar, à 1,0604 dollar vers 13H35 GMT.

Les prix du pétrole reculent, malgré les combats à l'intérieur de la bande de Gaza, les investisseurs se focalisant sur les nombreuses données économiques à venir cette semaine qui pourraient affecter la demande.

Vers 13H35 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre perdait 1,51%, à 89,11 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, glissait de 2,02% à 83,84 dollars.

bur-jvi/fs/as