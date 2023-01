Les bourses profitent de la réouverture des frontières chinoises

Vendredi, les investisseurs ont bien accueilli l'annonce d'un ralentissement inattendu de la croissance des salaires aux Etats-Unis. Le salaire horaire a augmenté de 4,6% en décembre en rythme annuel, à comparer avec un consensus de +5% et +4,8% en novembre.

Aux Etats-Unis, après la publication des chiffres sur l'emploi américain, les investisseurs seront attentifs aux résultats trimestriels. Vendredi, les banques américaines comme JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo communiqueront les leurs. La semaine sera rythmée aussi avec les propos de Jerome Powell demain lors d'une conférence sur l'indépendance des banques centrales. Coté statistiques, l'annonce des chiffres des prix à la consommation jeudi sera aussi très attendue.

Du côté des indicateurs publiés ce lundi, le taux de chômage en zone euro s'est établi à 6,5% de la population active en novembre, restant ainsi stable par rapport au mois précédent. Il s'agit de son plus bas niveau historique.

La réouverture des frontières en Chine est d'ailleurs bon signe pour la consommation de pétrole. Le baril de Brent progresse de plus de 1,4% à plus de 80 dollars. Le pétrole WTI gagne 1,4% à 74 dollars.

(AOF) - Les bourses d'Europe ont poursuivi légèrement leur progression profitant de la levée officielle des quarantaines en Chine. Le CAC 40 a gagné 0,68% à 6 907,36 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 1,26% à 4 068,62 points. Du côté de Wall Street, vers 17h30, le Dow Jones gagnent 0,85% et le Nasdaq, 2,19%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.