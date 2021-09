Les Bourses plient en raison de la multiplication des sources d'inquiétudes

(AOF) - Les marchés européens ont chuté sous l’effet des tensions sur le marché des taux. L’indice CAC 40 a perdu 2,17% à 6 506,50 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 2,41% à 4 065,09 points. Le repli était moins prononcé aux Etats-Unis où le Dow Jones reculait de 1,24% vers 17h30 et le Nasdaq Composite, de 2,49%.

Ce dernier est pénalisé par la nouvelle hausse du rendement du 10 ans américain, qui gagne près de 4 points de base à 1,52%. Il est au plus haut depuis trois mois en raison des craintes inflationnistes. Celles-ci sont alimentées par la hausse des cours de l'énergie et des matières premières. Le baril de Brent a ainsi dépassé la barre symbolique des 80 dollars le baril, atteignant un plus haut depuis 3 ans en cours de séance. Il s'est retourné à la baisse en toute fin de séance.

S'exprimant lors d'un forum organisé par le BCE, la présidente de institution, Christine Lagarde, a réaffirmé sa conviction que la hausse des prix était temporaire. " La réaction de l'inflation reflète les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous nous trouvons " a-t-elle déclaré. Christine Lagarde a ajouté que la BCE suivait attentivement l'évolution de la situation. Mais pour l'instant, elle ne voit aucun signe indiquant que cette hausse de l'inflation se généralise dans l'économie.

Le même message a été délivré peu après par son homologue américain, Jerome Powell. " L'inflation est élevée et le restera probablement dans les prochains mois avant de se modérer. Alors que l'économie continue de se rouvrir et que les dépenses rebondissent, nous constatons une pression à la hausse sur les prix, notamment en raison des goulots d'étranglement de l'offre dans certains secteurs. Ces effets ont été plus importants et plus durables que prévu, mais ils vont s'atténuer et, à mesure qu'ils se résorberont, l'inflation devrait revenir vers notre objectif à long terme de 2 % ", a-t-il déclaré.

Les investisseurs ont d'autres motifs d'inquiétudes comme la situation d'Evergrande et les réductions de production en Chine pour limiter la consommation d'électricité.

Aux Etats-Unis, les républicains et les démocrates ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le plafond de la dette, susceptible d'éviter un "shutdown". La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a prévenu que les services fédéraux seraient à court de ressources le 18 octobre faute d'accord. Les États-Unis "seraient probablement confrontés à une crise financière et à une récession économique" si le Trésor ne peut pas rembourser les détenteurs d'obligations à l'échéance.

Enfin, des arbitrages de portefeuilles à 2 jours de la fin du troisième trimestre ont pu avoir un effet amplificateur.

Du côté de la cote, les valeurs technologiques ont particulièrement souffert en raison des tensions sur le marché des taux. Au sein de l'indice CAC 40, Capgemini a perdu plus de 5% et STMicroelectronics, près de 4%. Ipsos a pour sa part dévissé d'environ 10% après avoir annulé la nomination de sa nouvelle patronne.

Les investisseurs ont trouvé refuge dans le secteur de l'énergie. TotalEnergies a gagné 1,30% et Vallourec, 1,91%.