Les Bourses perdent leur élan, les banques mitigées

Les marchés boursiers retrouvent une certaine sérénité mardi mais peinent à dégager une tendance claire, malgré l'apaisement des tensions autour du secteur bancaire.

En Europe, Paris montait de 0,26%, Londres de 0,17%, Francfort de 0,23% et Milan de 0,51% vers 11H40 GMT.

Les contrats à terme des trois principaux indices de Wall Street augurent une ouverture proche de l'équilibre, au lendemain d'une séance mitigée. Les actions des banques avaient pour leur part largement rebondi lundi.

En Asie, la Bourse de Tokyo a grappillé 0,15% et Hong Kong a bondi de 1,11%. En revanche, Shanghai a cédé 0,19%.

"Les acteurs du marché se rendent de plus en plus compte que la situation dans le secteur bancaire a seulement été tendue mais pas critique. Ainsi, l'attention est à nouveau entièrement concentrée sur les deux principaux thèmes de l'inflation et de la conjoncture économique", commente Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Sur ce thème, les prises de parole de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, ainsi que le discours d'un responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed) seront scrutés mardi. Avant la publication en fin de semaine des chiffres d'inflation en zone euro et aux Etats-Unis.

L'anxiété des investisseurs concernant les banques s'est calmée avec l'arrivée d'un repreneur pour la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB), qui a fait faillite début mars.

Initié lundi, le rebond des valeurs bancaires européennes s'essoufflait mardi, surtout en France où le Parquet national financier réalise plusieurs perquisitions dans cinq établissements bancaires dont Société générale (-0,59%), BNP Paribas (+0,17%) et HSBC (+0,11% à Londres).

En hausse à l'ouverture, Deutsche Bank repassait dans le rouge (-1%) à Francfort, tout comme Banco Sabadell (-0,06%) à Madrid. En revanche UBS progressait de 1,40% à Zurich et Unicredit de 1,49% à Milan.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a assuré mardi que le secteur financier britannique n'est pas en danger.

Le patron de la supervision bancaire en zone euro a plaidé mardi pour une "surveillance forte et exigeante" des banques et s'est interrogé sur la réglementation des CDS, des outils de couverture contre le risque de défaut de paiement, dont le prix a fortement augmenté pour les banques récemment.

Les rendements obligataires, qui avait lourdement chuté, continuent également de remonter.

Le taux de la dette allemande à 10 ans valait 2,30%, contre 2,22% à la clôture de lundi et 2,12% à la clôture de vendredi. L'équivalent à deux ans s'établissait à 2,60% contre 2,38% vendredi.

Concentration dans le gaz

Le groupe gazier israélien NewMed Energy a annoncé mardi avoir reçu une offre d'achat de 50% de son capital par un consortium formé par le géant britannique BP (+1,77% à Londres) et la compagnie émiratie ADNOC (+3,04% à Abou Dhabi) pour environ 4 milliards de dollars.

Son action grimpait de 33,48% à la Bourse de Tel Aviv.

Alibaba et les six valeurs

Dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street, Alibaba montait de 7,70%.

Le géant chinois du e-commerce a annoncé mardi une restructuration qui découpera le groupe en six entités pouvant être cotées séparément, un changement majeur pour l'entreprise.

Ocado retiré du panier

La plateforme de commande d'épiceries Ocado perdait 4,51% à Londres après avoir publié des ventes trimestrielles en hausse mais un recul du nombre d'articles par panier.

Du côté des devises, du pétrole et du bitcoin

Les prix du pétrole progressaient légèrement après leur forte hausse de la veille. Le baril de Brent de mer du Nord pour livraison en mai valait 78,48 dollars (+0,46%) et le baril de WTI américain à même échéance progressait de 0,22% à 72,95 dollars, vers 11H25 GMT.

Le bitcoin valait 26.850 dollars, en recul de 3,11% sur deux jours, depuis l'annonce d'un régulateur américain à propos d'une procédure en justice contre la plus importante plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde, Binance, ainsi que son patron Changpeng Zhao, accusés d'avoir volontairement contourné la réglementation américaine.

Du côté des devises, l'euro gagnait 0,28% par rapport au dollar, à 1,0828 dollar pour un euro.

