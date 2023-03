Les Bourses peinent à rebondir, la BCE amorce une inflexion

Les Bourses peinent à rebondir jeudi après leur débâcle de la veille, et les tensions sur le secteur bancaire n'ont pas convaincu la Banque centrale européenne (BCE) de ralentir immédiatement le rythme de hausse de ses taux.

Après un net rebond à l'ouverture, les places européennes freinaient leur élan, se redressant seulement de 0,42% à Paris, de 0,05% à Francfort, de 0,08% à Londres, alors que Milan perdait même 0,21% vers 13H35 GMT.

L'indice du secteur européen des banques (Stoxx 600 Banks) était en baisse de 0,32%, après une chute de plus de 7% mercredi.

Les marchés américains ont ouvert dans le rouge, avec le Dow Jones en repli de 0,56%, le S&P 500 en baisse de 0,49% et l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, en recul de 0,37%.

La BCE a augmenté ses taux de 0,5 point de pourcentage, comme elle l'avait prévu lors de sa dernière réunion, malgré les turbulences qui agitent le système bancaire depuis une semaine.

Mais plusieurs éléments dans son communiqué sont nettement plus positifs pour les investisseurs. L'institution de Francfort a abaissé ses prévision d'inflation pour 2023 et 2024. De plus, elle ne dit plus qu'elle relèvera "sensiblement" ses taux dans les mois à venir.

La BCE assure par ailleurs que le secteur bancaire de la zone euro "est résilient".

Les investisseurs attendent désormais la conférence de presse de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, à 13H45 GMT. Chacun des mots prononcés sera pesé.

La faillite de plusieurs banques régionales américaines la semaine dernière, et les déboires de Credit Suisse cette semaine ont généré une forte inquiétude et ravivé le cauchemar de la crise financière mondiale de 2008, les investisseurs redoutant des répercussions sur tout le système bancaire.

A la Bourse suisse, l'action Credit Suisse remontait de 20% au lendemain d'un plongeon historique (près de 25% à la clôture) dont l'origine a été le refus de son premier actionnaire, la Banque nationale saoudienne, d'engager davantage d'argent pour soutenir le groupe helvétique, en difficulté depuis deux ans.

Pour calmer le stress, des réponses ont été apportées par les banques centrales américaine et suisse. Et Credit Suisse a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi qu'il allait emprunter à court terme jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50,7 milliards d'euros) à la banque centrale hélvétique pour renforcer ses liquidités.

Selon l'agence de presse nationale suisse Keystone-ATS, le gouvernement fédéral suisse doit tenir ce jeudi une réunion spéciale consacrée au géant bancaire helvétique.

Face à ce tumulte bancaire, "les marchés semblent espérer une modération des hausses de taux avec l'idée que les banques centrales pourraient arbitrer entre stabilité monétaire et stabilité financière", observe Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions.

Les bancaires encore chétives

Outre Credit Suisse, à Londres, HSBC prenait 0,62% et Barclays 1,66%. Ailleurs, BNP reculait de 0,54%, Société Générale de 1,85%, Commerzbank de 0,51%.

Côté américain, la banque régionale First Republic dévissait de 35% après un article de l'agence Bloomberg indiquant que les dirigeants envisageaient plusieurs options, dont la vente de l'établissement. Cette banque figure parmi celles ayant le plus souffert en Bourse depuis la faillite de SVB et sa valeur a chuté de 80% depuis une semaine. Western Alliance chutait pour sa part de 7,05%.

Du côté des devises et du pétrole

L'euro n'arrivait pas à se reprendre non plus face au dollar, effaçant sa hausse initiale après la décision de la BCE. La monnaie unique était stable à 1,5780 dollar vers 13H30 GMT.

Les prix du pétrole manquaient de conviction, après un plus bas depuis fin 2021 atteint la veille. Vers 13H20 GMT, le baril de WTI américain reculait encore de 1,09% à 66,87 dollars, et le baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,87% à 73,05 dollars.

bur-fs/pan/er