Les Bourses oscillent au gré des évolutions des taux longs : Total en soutien du CAC 40

En revanche, les valeurs pétrolières ont permis au marché parisien de surperformer ses pairs. Total a ainsi progressé de plus de 3% alors que la réduction de la production de l'Arabie saoudite pourrait être prolongée jusqu'en avril. Les cours du pétrole ont accéléré à la hausse pour finir en progression de plus de 4%.

Ce segment de marché est très sensible aux évolutions du rendement du 10 ans américain. En fin d'après-midi, ce dernier se relâchait de 1 point de base, à 1,475%, un niveau toutefois proche du plus haut de l'année, touché le 25 février à 1,55%. Les investisseurs attendent des déclarations du président de Fed, Jerome Powell, à ce sujet à l'occasion de sa participation à un débat sur l'économie américaine organisée par le Wall Street Journal. Il se tiendra après la clôture en Europe.

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en légère baisse - Paris surperformant - en raison de taux long terme toujours élevés. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain symbolique de 0,01% à 5 830,65 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 0,22% à 3 704,22 points. La situation était peu ou prou similaire à Wall Street où le Dow Jones gagnait 0,42% tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,27% vers 12h30, heure de New York. Les valeurs technologiques reprenaient pied après avoir perdu plus de 1% en début de séance.

