Les Bourses occidentales tentent de repartir de l'avant

Les Bourses occidentales ont repris un peu de vigueur mercredi après les turbulences causées la veille par les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a ouvert la porte à une politique monétaire plus restrictive.

Après une nette baisse mardi, les principaux indices américains ont fini en ordre dispersé: le Dow Jones a reculé de 0,18% tandis que le Nasdaq s'est apprécié de 0,40% et l'indice élargi S&P 500 de 0,14%.

En Europe, les cours étaient dans l'ensemble bien orientés, après la bonne nouvelle venue de la production industrielle allemande qui a rebondi en janvier: Francfort a gagné 0,46%, Milan 0,54%, Londres 0,13% mais Paris a reculé de 0,20%.

Le patron de la Fed Jerome Powell a fait reculer les places occidentales mardi après une audition devant le Sénat américain.

"Il a clairement indiqué que les taux d'intérêt", le principal outil de l'institution pour lutter contre l'inflation, "allaient continuer à augmenter, potentiellement plus rapidement et plus fortement que les marchés ne l'avaient prévu", résume Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a de son côté promis mercredi de faire "tout ce qu'il faut" pour rétablir la stabilité des prix, lors d'un colloque à l'Organisation mondiale du commerce.

La Fed avait ralenti ses hausses de taux début février en optant pour un relèvement de 25 points de base. Les investisseurs, qui s'attendaient dans un premier temps au même rythme pour la prochaine réunion dans deux semaines, anticipent désormais un retour à une hausse de 50 points de base, amenant le principal taux directeur au-dessus des 5%.

Mercredi, lors d'une audition devant la chambre des Représentants, Jerome Powell a précisé qu'"aucune décision (n'avait) été prise" et notamment que l'amplitude de la prochaine hausse des taux dépendrait des indicateurs.

Le taux d'emprunt souverain des Etats-Unis a deux ans, le plus sensible aux variations à court terme de la politique monétaire, a continué à grimper mercredi après avoir déjà bondi mardi au-dessus du seuil des 5%.

Autre élément allant dans le sens d'un durcissement monétaire, le marché du travail américain donne toujours des signes de vigueur: les entreprises du secteur privé ont créé 242.000 emplois en février, soit plus qu'en janvier et que ce qui était attendu, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée mercredi.

Les opérateurs de marché attendent surtout les chiffres officiels de l'emploi américain de février, prévus vendredi.

Enquête sur une possible entente dans le parfum

Plusieurs entreprises parmi les plus grands noms du secteur des parfums et des arômes dans le monde font l'objet d'une enquête de gendarmes de la concurrence en Europe et aux Etats-Unis qui soupçonnent des ententes illégales sur les prix et des manoeuvres pour étouffer la concurrence.

Parmi les mis en cause, les cours de Bourse de Givaudan (-1,43% à Zurich), International Flavors & Fragrances (-0,36%) étaient peu affectés et Symrise progressait même de 0,56% en Allemagne.

Qualcomm augmente son dividende

Le géant américain des semi conducteurs Qualcomm a annoncé mercredi une augmentation de 7% de son dividende versé en cash. L'action a terminé en hausse de 1,69% et l'ensemble du secteur était dans le vert en Bourse: STMicroelectronics a pris 3,49% et Infineon 3,12% en Europe, Nvidia a gagné 3,83% à Wall Street.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar gardait la majorité ses gains après son bond de mardi, porté par les nouvelles perspectives de durcissement monétaire.

Vers 21H45 GMT, l'euro lâchait 0,06% à 1,0543 dollar après être descendu, plus tôt en séance, jusqu'à 1,0525 dollar, son plus bas depuis début janvier.

La devise américaine a également atteint un sommet depuis novembre face à la livre, à 1,1804 dollar pour une livre, avant de perdre un peu de terrain.

Les prix du pétrole ont terminé en baisse, les craintes liées aux conséquences d'un relèvement plus fort que prévu des taux américains reléguant au second plan la baisse des stocks de brut aux Etats-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord a cédé 0,8% pour clôturer à 82,66 dollars et le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain a lâché 1,2%, pour finir à 76,66 dollars.

bur-fs-jum/spi