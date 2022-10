Les Bourses occidentales soulagées par les résultats de société

Les Bourses occidentales se reprenaient jeudi, attentives aux nombreuses publications de résultats d'entreprises, et faisant fi de la démission de la Première ministre britannique Liz Truss.

A la Bourse de New York, le Dow Jones progressait de 0,61%, le S&P 500 de 0,32% et le Nasdaq de 0,53% vers 14H00 GMT. Wall Street avait trébuché mercredi devant la montée des taux obligataires.

Après seulement six semaines au pouvoir, Liz Truss s'est finalement résignée à démissionner jeudi, face aux nombreuses critiques suscitées par son programme économique comprenant notamment des baisses d'impôts massives et non financées.

La Bourse de Londres ne connaissait cependant pas de remous, et grappillait 0,08% vers 14H00 GMT. Ailleurs en Europe, Paris gagnait 0,53%, Milan 0,84% et Francfort 0,08%.

La livre, après avoir accéléré sa progression dans la foulée de l'annonce du départ de Liz Truss, retombait un peu mais prenait 0,27% à 1,12648 dollar vers 14H00 GMT.

"Après un peu d'effervescence, les premiers mouvements s'annulent car le marché réalise qu'il y a énormément d'incertitudes concernant la capacité du Parti conservateur à rester au pouvoir", commente Neil Wilson, analyste de Markets.com.

"Les mesures économiques étaient déjà tuées dans l'oeuf donc le marché n'a pas de nouvelles informations conséquentes à prendre en compte, malgré les événements cataclysmiques des dernières 24 heures", poursuit M. Wilson.

Les taux d'intérêt des obligations de l'Etat britannique étaient stables par rapport à leur niveau de clôture de la veille.

L'attention des investisseurs est plutôt tournée vers les entreprises qui sont en pleine période de publication de comptes de résultats.

Grosse déception au sujet de Tesla, Ericsson et Nokia

Tesla a doublé son bénéfice net au troisième trimestre, mais son chiffre d'affaires est ressorti en dessous des estimations des analystes. L'action perdait 8,68%.

L'équipementier télécom suédois Ericsson a annoncé mettre l'accent sur les réductions de coûts après un bénéfice net en baisse de 7% et inférieur aux attentes au troisième trimestre. L'action dévissait de 16,73%.

Dans le même secteur, le géant finlandais Nokia a annoncé un bénéfice en hausse de 22% au troisième trimestre mais en-dessous des attentes. Le titre chutait de plus de 10,26%.

A l'inverse, AT&T et American Airlines enthousiasment

L'action du géant américain des télécoms AT&T bondissait de 6,34% après avoir annoncé des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

La compagnie American Airlines (+0,75%) a continué à profiter au troisième trimestre d'une forte demande pour les billets d'avion et prévoit que cet intérêt se poursuive malgré l'inflation, notamment du côté des vols internationaux.

Le yen tient les investisseurs en alerte

La vigueur du dollar, qui profite de la politique monétaire américaine, faisait plonger jeudi le yen à un record depuis 1990 et le yuan à un plus bas historique, alors que les perspectives économiques s'assombrissent en Asie.

Vers 13H55 GMT, le yen se stabilisait à 149,88 yens pour un dollar (-0,09%) après avoir reculé à 150,08 yens pour un dollar.

Le yuan offshore, qui circule en dehors de Chine continentale et est échangé de manière plus libre que sur le marché intérieur, a reculé à 7,2790 yuans pour un dollar, un nouveau plus bas depuis 2010 et l'ouverture des échanges de cette forme de la devise chinoise.

La monnaie européenne valait 0,9783 dollar, en hausse de 0,09%.

Vers une hausse de la production américaine de pétrole?

Les prix du pétrole continuaient de rebondir jeudi, malgré l'annonce par les Etats-Unis d'un nouveau recours aux réserves stratégiques du pays, qui sont au plus bas depuis 38 ans. Le président Joe Biden a appelé mercredi les entreprises américaines à augmenter leur production de pétrole.

Vers 13H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre prenait 1,90% à 94,27 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en novembre, dont c'est le dernier jour de cotation, gagnait 1,99% à 87,25 dollars.

