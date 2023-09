Les Bourses occidentales sans entrain, toujours sous le coup de la Fed

Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé vendredi, toutes les places marquant un recul hebdomadaire, entraînées par la position offensive de la Réserve fédérale qui a indiqué mercredi que les taux resteraient élevés pour une longue période.

A New York, le Dow Jones a perdu 0,31%, l'indice Nasdaq a cédé 0,09% et l'indice élargi S&P 500 a rendu 0,23%. Sur la semaine, les trois indices ont nettement reculé.

En Europe, après une ouverture en nette baisse, Francfort (-0,09%) et Londres (+0,07%) ont rattrapé leurs pertes quand Paris les a seulement limitées (-0,40%). Sur la semaine, la Bourse de Paris a lâché 2,63%, Francfort 2,12% et Londres 0,36%.

"Le rendez-vous de la semaine a été la banque centrale américaine", mercredi soir et "c'est ce qui domine encore les marchés aujourd'hui", commente Andrea Tueni, analyste marchés de Saxo Bank.

Le comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC, a annoncé maintenir ses taux à leur niveau actuel, dans la fourchette de 5,25-5,50%, mais anticipe cependant une hausse supplémentaire d'ici la fin de l'année, et des taux légèrement supérieurs à 5,0% en 2024, un niveau plus élevé que prévu.

"Le marché a remis ses pendules à l'heure, (...) et cette vision de taux plus élevés pour plus longtemps pèse sur les actions et leur valorisation", a commenté Kurt Spieler, de FNBO.

La séance avait pourtant démarré dans le vert, sur ce qui semblait un rebond technique, stimulé par un reflux des taux obligataires, montés à des sommets. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est ainsi replié à 4,43%, contre 4,49% la veille en clôture.

"Au départ, les traders espéraient voir les achats reprendre", a expliqué Steve Sosnick, d'Interactive Brokers. "On aurait pu s'attendre à un sursaut après deux mauvaises séances, surtout celle d'hier. Mais la dynamique s'est évanouie."

Microsoft lorgne sur Activision

Activision a été recherché (+1,70%) après que l'Autorité britannique de la concurrence, la CMA, a estimé que la vente, par l'éditeur de jeux vidéo, des droits de jeux en ligne au français Ubisoft, "répondait aux préoccupations antérieures et ouvrait la voie" à son rachat par Microsoft (-0,79%).

Ford en hausse

Ford a pris de la hauteur (+1,89%), après que le président du syndicat automobile UAW, Shawn Fain, a fait état de "réels progrès" dans les négociations portant sur une nouvelle convention collective, alors que la grève dure depuis une semaine.

"Chez GM (-0,40%) et Stellantis (+0,10%), c'est une autre histoire", a ajouté le responsable, qui a annoncé des arrêts de travail dans 38 centres de distribution de pièces détachées.

La nouvelle de cette percée chez Ford a joué contre Tesla (-4,23%), souvent considéré comme le grand vainqueur potentielle d'une grève longue.

Pendragon tout feu tout flammes

La chaîne britannique de concessions automobiles Pendragon a gagné plus de 11% vendredi en fin de séance, après une offre de reprise à 447 millions de livres venue concurrencer vendredi après-midi un projet de rachat partiel de l'américain Lithia dévoilé en début de semaine.

Le pétrole progresse

Les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé vendredi, à l'issue d'une semaine marquée par une forte volatilité, sur un marché où les acheteurs se font plus rares.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, a clôturé en progression proche de l'équilibre (-0,03%), à 93,27 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance a, lui, gagné 0,44%, à 90,03 dollars.

bur-mgi-tu/nth