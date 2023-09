Les Bourses occidentales sans direction claire avant l'inflation américaine et la BCE

Les marchés mondiaux ont fini en ordre dispersé mardi, l'humeur étant plutôt attentiste avant la publication de données sur l'inflation aux États-Unis mercredi et la réunion de la Banque centrale européenne, jeudi.

A New York, le Dow Jones a perdu 0,05%, l'indice Nasdaq a rétrocédé 1,04% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,57%.

Les Bourses européennes ont elles clôturé sur une note contrastée. Paris a lâché 0,35% et Francfort 0,54%, tandis que Londres a avancé de 0,41% et Milan de 0,21%.

Francfort a reculé davantage que ses consoeurs européennes, après la publication du moral des investisseurs en Allemagne pour les six mois à venir.

Cet indicateur très surveillé du climat économique a gagné 0,9 point sur un mois tout en restant en territoire négatif, à -11,4 points, a indiqué l'institut de recherche économique ZEW.

L'amélioration des attentes économiques "s'accompagne de perspectives nettement plus optimistes concernant l'évolution des marchés boursiers internationaux", souligne Achim Wambach, président du ZEW, cité dans le communiqué.

Cela tient au fait que "la proportion de personnes interrogées qui s'attendent à des taux d'intérêt stables dans la zone euro et en provenance des États-Unis a continué à augmenter", ajoute-t-il.

Cette semaine, les investisseurs attendent notamment de savoir si la Banque centrale européenne (BCE) décidera de maintenir ses taux inchangés ou d'opter pour une hausse lors de sa réunion jeudi.

"L'issue de la réunion apparaît particulièrement incertaine et pour autant, les marchés obligataires semblent accorder une faible probabilité à la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs de 0,25% - ce qui les porterait à 4%", note Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans étaient à 4,27%, contre 4,28% la veille. Le taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans allemand montait à 2,64%, contre 2,63% la veille.

Pas d'effet iPhone pour Apple

Le nouvel iPhone 15 d'Apple (-1,71%) n'a pas impressionné les investisseurs, le principal changement par rapport à la version précédente étant l'intégration d'un port dit "USB-C" pour satisfaire au cahier des charges fixé par l'Union européenne.

"A part le prix de l'iPhone 15 Pro, dont on attendait une hausse (par rapport à sa version 14) mais qui est resté inchangé, la présentation a ressemblé à ce qu'attendaient les spécialistes", a commenté Yory Wurmser, d'Insider Intelligence.

Depuis la publication d'informations de presse, jamais confirmées officiellement, selon lesquelles les autorités chinoises avaient interdit l'iPhone dans certaines agences gouvernementales, la plus grosse capitalisation mondiale a perdu plus de 7%, effaçant, au passage, plus de 200 milliards de dollars de valeur boursière.

Smurfit n'emballe pas le marché

Le groupe d'emballages Smurfit Kappa a dévissé de plus de 9% à Londres après avoir confirmé son projet de fusion avec l'américain WestRock, les investisseurs ne se montrant pas convaincus par l'ambition de créer "un leader mondial de l'emballage durable".

RTX dévisse encore

Le titre du motoriste bavarois MTU Aero Engines (-6,89%) a poursuivi sa chute mardi, après un plongeon de 12,10% lundi, son partenaire américain Pratt & Whitney ayant annoncé lundi la nécessité de mener des inspections sur un nombre plus important que prévu de moteurs équipant notamment des Airbus A320. MTU prévoit de perdre environ un milliard d'euros en ventes et résultat opérationnel du fait de ce contretemps.

Le groupe aéronautique RTX (anciennement Raytheon), dont Pratt & Whitney est la filiale, a poursuivi sa glissade (-1,74%).

Du côté du pétrole et du dollar

Les cours du pétrole ont nettement accéléré mardi, après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a prévenu s'attendre à un déficit d'offre par rapport à la demande mondiale plus vu depuis 2007.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a gagné 1,56%, pour clôturer à 92,06 dollars.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en octobre, il a pris 1,81%, à 88,84 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro prenait 0,04% face au billet vert, à 1,0755 dollar pour un euro.

mgi-tu/def