Les Bourses occidentales reculent, la consommation préoccupe

Les Bourses mondiales ont reculé mardi après la publication d'indicateurs macroéconomiques ternes, notamment les ventes de détail américaines qui font planer le doute sur la santé des consommateurs.

A Wall Street, le Dow Jones a cédé 1,01%, l'indice Nasdaq s'est effrité de 0,18% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,64%.

En Europe, Londres a reculé de 0,34%, Milan de 0,17%, Paris de 0,16% et Francfort de 0,12%.

La place new-yorkaise avait démarré du mauvais pied avec les résultats de la chaîne de bricolage Home Depot (-2,51%), qui a publié, avant Bourse, un chiffre d'affaires trimestriel sensiblement inférieur aux attentes et fait état de "pressions" sur la demande.

"Ça a ramené tout le monde sur terre", a commenté Steve Sosnick, d'Interactive Brokers. "Ce n'est pas bon du tout."

L'analyste a souligné que le trimestre décalé de Home Depot s'achevait fin avril, ce qui en fait un indicateur plus avancé que la plupart des sociétés qui ont publié depuis le début de la saison des résultats portant sur les trois premiers mois de l'année.

L'impression a été confirmée par les ventes de détail aux Etats-Unis en avril, qui n'ont augmenté que de 0,4% sur un mois, alors que les économistes prévoyaient une hausse de 0,8%.

- L'IA, valeur sûre

Comme souvent depuis le début de l'année, le secteur technologique a percé dans la grisaille.

"On privilégie la qualité" et les capitalisations géantes, tels Alphabet (+2,68%) ou Amazon (+1,98%), a fait valoir Jack Ablin, de Cresset Capital. "Il y a aussi la vogue de l'intelligence artificielle" (IA), qui bénéficie aux acteurs les plus en vue de cette nouvelle technologie.

L'audition mardi, devant une commission parlementaire américaine, de Sam Altman, patron d'OpenAI, créateur de ChatGPT, a, si besoin était, mis encore un peu plus en lumière l'IA et ses possibilités très étendues.

"Il y a toujours beaucoup d'enthousiasme pour tout ce qui touche de près ou de loin à l'intelligence artificielle", a noté Steve Sosnick.

Le fabricant de semi-conducteurs AMD (+4,19%) et le spécialiste des cartes graphiques Nvidia (+0,90%), grands pourvoyeurs d'éléments cruciaux pour développer les capacités de l'IA, ont ainsi eu aussi le vent en poupe.

- Volkswagen recule

L'ancien PDG d'Audi, Rupert Stadler, a plaidé coupable mardi dans l'affaire du "dieselgate", devenant le premier dirigeant du groupe Volkswagen à assumer des responsabilités pénales dans le scandale mondial des moteurs diesels truqués.

Patron entre 2007 et 2018 de la firme aux anneaux, filiale de Volkswagen, Rupert Stadler est le principal accusé du procès qui se tient depuis deux ans et demi devant le tribunal de Munich. Le titre Volkswagen a perdu 1,93% à Francfort.

Du côté du pétrole et des changes

Le pétrole a terminé en légère baisse mardi, la lenteur de la reprise en Chine, le dollar plus fort et l'incertitude concernant l'économie mondiale ayant pesé sur les cours du brut.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, a cédé 0,42%, à 74,91 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, a reculé de 0,35%, à 70,86 dollars.

L'euro cédait un peu de terrain (-0,11%) face dollar, à 1,0862 dollar pour un euro.

Le bitcoin perdait 1,54%, à 26.939 dollars.

bur-fs-tu/er