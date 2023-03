Les Bourses occidentales profitent de l'accalmie sur le front des banques

Les Bourses ont progressé lundi, portées par la baisse des tensions sur les banques, même si l'équilibre général du secteur reste précaire.

Les places boursières ont rebondi, sans pour autant compenser leurs pertes de vendredi. Paris a terminé lundi en hausse de 0,90% tout comme Londres tandis que Francfort a pris 1,14% et Milan 1,22%.

A New York, le Dow Jones a gagné 0,61%, l'indice Nasdaq a cédé 0,47% et l'indice élargi S&P 500 a grappillé 0,17%.

L'indice des banques en Europe a pris 1,44%, dont un bond de 6,15% pour Deutsche Bank. Vendredi, il avait perdu 3,78%.

"Le week-end n'a pas apporté de nouvelles turbulences dans le secteur bancaire", se satisfait Craig Erlam, analyste d'Oanda. Vendredi, la situation de Deutsche Bank avait relancé les craintes sur l'ensemble du secteur bancaire européen, après le rachat in extremis de Credit Suisse.

"Les fondamentaux économiques des banques sont solides et elles disposent de bien plus de capitaux et de liquidités que les exigences réglementaires, y compris Deutsche Bank", estiment les analystes du gestionnaire d'actifs Amundi.

Les dernières nouvelles ont même été positivement accueillies, notamment le rachat de "l'intégralité des dépôts et prêts" de Silicon Valley Bank (SVB), qui a fait faillite début mars, par la banque américaine First Citizens. L'action de cette dernière s'envolait de 40%.

La tendance reste fragile. "Les marchés semblent être principalement guidés par les craintes grandissantes de récession, après un début d'année vigoureux", poursuivent les analystes d'Amundi.

Plus de la moitié d'un panel d'économistes américains s'attend à une récession aux Etats-Unis en 2023 et près des trois quarts d'entre eux voient l'inflation rester supérieure à 4% jusqu'à la fin de l'année, selon une enquête de la fédération d'économistes NABE publiée lundi.

Sur le marché obligataire, les titres de dettes souveraines étaient délaissés au profit des actions, signe d'un regain d'intérêt pour les actifs plus risqués.

Le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat allemand à 10 ans, qui varie en sens inverse du prix de l'obligation, ressortait à 2,32%, contre 2,12% à la clôture de vendredi. Le taux américain de même échéance est passé à 3,53%, contre 3,37% vendredi.

Les banques dans le vert

En Europe, outre Deutsche Bank, les actions Commerzbank (+4,15%), BNP Paribas (+2,62%) ou encore Barclays (+2,58%) ont repris des couleurs.

A Wall Street First Citizens, qui va reprendre la banque en faillite Silicon Valley Bank (SVB), a gagné 53,74%. Souvent considérée, ces dernières jours, comme le nouveau maillon faible du système financier, la banque californienne First Republic a pris 11,81%.

Les géants du secteur ont aussi eu le vent en poupe, à l'image de JPMorgan Chase (+2,87%) et Goldman Sachs (+1,91%), qui ont aidé le Dow Jones à faire bonne figure.

Novartis soigné

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a grimpé de 7,71% à Zurich après avoir annoncé des résultats positifs concernant son médicament Kisqali utilisé dans le traitement du cancer du sein.

Les cryptos chahutées

L'autorité américaine de régulation des produits financiers dérivés, la CFTC, a annoncé avoir assigné en justice la plus importante plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde, Binance, ainsi que son patron Changpeng Zhao, pour avoir contourné volontairement la réglementation américaine.

La procédure fait suite à une série d'autres entamées par les régulateurs américains pour essayer de faire le ménage dans une industrie qui n'a pas de cadre législatif.

La nouvelle a fait chuter de près de 3% le bitcoin et entraîné par le fond les valeurs cotées du milieu, que ce soit la plateforme d'échanges Coinbase (-7,80%) et le spécialiste du "minage" de cryptomonnaies Riot Platforms (-6,84%).

Sur les marchés du pétrole et des devises

Le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI), variété de référence américaine, a terminé en hausse de plus de 5% lundi, tiré par un rebond technique à l'approche de la fin du trimestre, ainsi que par un regain d'appétit pour le risque.

Le WTI pour livraison en mai a gagné 5,12%, pour clôturer à 72,81 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord, de même échéance, a pris 4,17%, pour finir à 78,12 dollars en clôture.

Du côté des devises, l'euro gagnait 0,36% par rapport au dollar, à 1,0799 dollar pour un euro.

bur-fs-tu/eb