Les Bourses occidentales peinent à se reprendre

Les Bourses occidentales se stabilisent mercredi après avoir reculé mardi dans la foulée de déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) ouvrant la porte à une politique monétaire plus restrictive.

Après avoir perdu entre 1,25% et 1,72% mardi, les principaux indices américains ont ouvert proches de l'équilibre: le S&P 500 reculait de 0,04%, le Dow Jones de 0,03% et le Nasdaq gagnait 0,05% vers 14H40 GMT.

En Europe, les cours tournaient aussi autour de l'équilibre: Paris cédait 0,10%, Londres gagnait 0,15%. Francfort prenait 0,29%, profitant d'une bonne nouvelle venue de la production industrielle qui a rebondi en janvier, suggérant que l'économie allemande pourrait échapper à la récession.

Le patron de la Fed Jerome Powell a fait reculer les places occidentales mardi après une audition devant le Sénat américain.

"Il a clairement indiqué que les taux d'intérêt", le principal outil de l'institution pour lutter contre l'inflation "allaient continuer à augmenter, potentiellement plus rapidement et plus fortement que les marchés ne l'avaient prévu", résume Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Jerome Powell doit aussi être auditionné mercredi par la Chambre des représentants.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a de son côté promis mercredi de faire "tout ce qu'il faut" pour rétablir la stabilité des prix, lors d'un colloque à l'Organisation mondiale du commerce.

La Fed avait ralenti ses hausses de taux début février en optant pour un relèvement de 25 points de base. Les investisseurs, qui s'attendaient dans un premier temps au même rythme pour la prochaine réunion dans deux semaines, anticipent désormais un retour à une hausse de 50 points de base, amenant le principal taux directeur au-dessus des 5%.

Le taux d'emprunt souverain des Etats-Unis a deux ans, le plus sensible aux variations à court terme de la politique monétaire, a bondi mardi avant de se stabiliser mercredi autour de 5%, un plus haut depuis 2007. Sur les échéances plus longues, les taux souverains refluaient après leur pic du début de semaine.

Le marché du travail américain donne toujours des signes de vigueur: les entreprises du secteur privé ont créé 242.000 emplois en février, soit plus qu'en janvier et que ce qui était attendu, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée mercredi.

Les opérateurs de marché attendent surtout les chiffres officiels de l'emploi américain de février, prévus vendredi.

Adidas se donne un an pour rebondir

Adidas a confirmé mercredi le recul sur un an de 83% de son bénéfice en 2022, dans un environnement difficile et après la fin brutale de sa collaboration avec le rappeur américain Kanye West. Le groupe s'attend à afficher en 2023 au mieux un résultat d'exploitation nul. L'action perdait 2,78% à Francfort.

Thalès sur la défensive en Bourse

Le groupe Thalès, présent dans les équipements militaires, l'aéronautique civile, les satellites, la cybersécurité et les documents biométriques, reculait de 4,18% après publication de ses résultats. L'entreprise n'a jamais eu de carnet de commandes aussi rempli et ses résultats sont ressortis conformes aux attentes, à l'exception de ses prévisions de flux de trésorerie pour 2023, selon Citi. L'action est celle qui avait le plus progressé en 2022 sur le CAC 40 parisien, de 60%.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar garde ses gains après son bond de mardi, porté par les nouvelles perspectives de durcissement monétaire.

Vers 14H30 GMT, l'euro ne reprenait que 0,09% à 1,0559 dollar, après être descendu à point bas depuis début janvier à 1,0525 dollar.

La devise américaine a également atteint un sommet depuis novembre face à la livre, à 1,1810 dollar pour une livre, et depuis décembre face au yen, à 137,91 yens pour un dollar.

Les cours du pétrole reculent: le baril de WTI américain cédait 0,92% à 76,60 dollars vers 14H25 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord 1,26% à 82,52 dollars.

