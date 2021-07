Les Bourses occidentales optimistes, soutenues par les perspectives de croissance

Les Bourses européennes poursuivaient leur lancée vendredi midi, portées par de bons indicateurs d'activité économique en attendant Wall Street, qui se préparait à ouvrir dans le vert également.

Vers 11H45 GMT, Paris avançait de 0,99%, Londres de 0,74%, Milan de 1,12% et Francfort de 0,92%.

La Bourse de New York, qui avait conclu dans le vert jeudi, s'orientait vers une ouverture en hausse. Le contrat à terme sur le Dow Jones gagnait 0,48%, celui sur le S&P 500 prenait 0,41% et celui sur le Nasdaq 0,32%.

En Asie en revanche, les Bourses ont légèrement reculé, peinant à trouver de l'optimisme malgré les bons résultats d'entreprises.

Selon les estimations provisoires du cabinet IHS Markit, l'activité du secteur privé dans la zone euro a enregistré en juillet une croissance à un niveau inédit depuis juillet 2000, portée par la "réouverture de l'économie".

En Allemagne, l'indice PMI a même atteint un record depuis 1998, l'activité continuant de progresser tant dans les services que dans l'industrie. En France et au Royaume-Uni cependant, le rythme de croissance a quelque peu ralenti en juillet.

"Sans véritable surprise, la reprise s'essouffle déjà en France, mais continue de bien résister en Allemagne", confirmant que "la croissance allemande devrait rester forte au troisième trimestre", analyse Marc Touati, directeur du cabinet Acdefi.

Plus pessimiste que les marchés, il juge néanmoins que "toutes ces évolutions indiquent que la croissance demeure fragile en Europe et toujours très dépendante de l'évolution de la pandémie et des mesures de restriction sanitaire".

Deux cents millions d'Européens ont été complètement vaccinés contre le Covid-19, soit plus de la moitié de la population adulte, avait annoncé jeudi la Commission européenne, qui a fixé un objectif de 70% d'adultes vaccinés cet été.

Selon un panel de prévisionnistes économiques, régulièrement sondés par la BCE, l'inflation devrait atteindre 1,9% en 2021, 1,5% en 2022 et 1,5% en 2023 dans la zone euro: de quoi assurer les marchés du soutien de la BCE pendant encore un certain temps.

La banque centrale de Russie a quant à elle augmenté pour la quatrième fois d'affilée son taux directeur, d'un point à 6,5%, un plus haut depuis 2014 alors que l'inflation augmente depuis des mois dans le pays.

Sur le marché obligataire, les rendements de la dette souverain remontaient légèrement après avoir nettement baissé depuis le début du mois.

L'auto sur la voie de l'électrique

En Europe, la part de marché des voitures électriques a plus que doublé dans les ventes de voitures neuves au deuxième trimestre, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Côté équipementiers, Valeo s'envolait de 7,15% à 24,43 euros à Paris. Son chiffre d'affaires a atteint près de 9 milliards d'euros pour le premier semestre et il estime que la pénurie de composants électroniques devrait s'atténuer fin 2021. Dans son sillage, Faurecia prenait 5,01% à 40,05 euros. Et à Francfort, Continental montait de 4,05% à 119,12 euros.

Côté constructeurs, Renault gagnait 2,60% à 31,71 euros, Stellantis 1,99% à 15,88 euros, Daimler 4,74% à 74,76 euros et BMW 2,03% à 85,46 euros.

L'aéronautique vole en altitude

A Paris, Dassault Aviation (+4,44% à 1.012 euros) a vu son bénéfice net et ses ventes se redresser au premier semestre, le chiffre d'affaires dépassant même son niveau d'avant la crise du Covid-19.

Dans son sillage et bénéficiant d'une recommandation d'analystes, Airbus prenait 3,05% à 112,86 euros et Safran 2,13% à 116,94 euros.

A Francfort, MTU Aero Engines montait de 2,45% à 209,60 euros.

SEB ne convainc pas

Le géant français du petit électroménager reculait de 5,83% à 143,80 euros. Seb a publié un bénéfice net dépassant ses niveaux d'avant la pandémie au premier semestre, mais il prévient que certains prix vont augmenter cette année en raison des pénuries de matériaux.

Pétrole, euro et bitcoin stables

Vers 11H45 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre reculait légèrement (-0,12% à 73,70 dollars) à Londres par rapport à la clôture de jeudi. Même tendance à New York, pour le baril de WTI pour le même mois (-0,10% à 71,84 dollars).

L'euro restait stable face au billet vert (-0,05% à 1,1760 dollar).

Le bitcoin se stabilisait également (+0,44%) à 32.400 dollars.

