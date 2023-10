Les Bourses occidentales hésitent à la veille d'un indicateur clé aux Etats-Unis

Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé jeudi et Wall Street est en repli, à la veille de la publication d'un rapport clé sur l'emploi américain et dans un contexte de taux d'intérêt obligataires élevés.

En Europe, Paris a clôturé à l'équilibre (+0,02%), Francfort a lâché 0,20% et Londres a gagné 0,53%.

A New York, après une ouverture proche de l'équilibre, les indices évoluaient dans le rouge: le Dow Jones cédait 0,53% vers 16H00 GMT, l'indice Nasdaq perdait 0,78% et l'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,69%.

"Malgré le ton plus positif des marchés européens" plus tôt en séance, "les actions américaines ont baissé après publication des demandes hebdomadaires d'allocations chômage" aux Etats-Unis, commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Dans le détail, les Etats-Unis ont enregistré 207.000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage la semaine dernière, soit moins qu'attendu par les économistes (210.000).

Ces données "indiquent, une fois de plus, que le marché du travail américain reste résilient", ajoute Michael Hewson, alors que les investisseurs espèrent voir l'économie ralentir afin que les banques centrales, qui tentent de faire baisser l'inflation, n'augmentent pas davantage leurs taux d'intérêt.

"Le chiffre en mesure de faire bouger les marchés en réalité est celui de demain", le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, "qui est plus regardé par la banque centrale américaine (Fed)", note Lionel Melka, associé de Swann Capital.

Et en attendant d'avoir une idée plus claire de la direction de la politique monétaire de la Fed, institution monétaire de la première puissance économique mondiale, c'est un véritable "mouvement de balancier" qui se joue sur les marchés: "taux obligataires en hausse, actions en baisse, taux obligataires en baisse, actions en hausse", décrit Michael Hewson.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,71% vers 15H50 GMT, contre 4,73% la veille en clôture, mais son équivalent à 30 ans reprenait le chemin des sommets, à 4,88% (contre 4,85%).

En Europe, le taux allemand à même échéance lâchait un peu de lest et évoluait à 2,88% contre 2,92%, et celui de la France à 3,46% contre 3,48%.

Alphabet et Microsoft dominent trop

Alphabet (-0,32%) et Microsoft (-0,63%) se repliaient à New York. L'Autorité britannique de la concurrence a indiqué jeudi l'ouverture d'une enquête sur le marché de l'informatique à distance (cloud computing), après que le régulateur des communications (Ofcom) s'est inquiété de la domination des deux géants américains.

Tabac: Imperial Brands confiant

Le géant britannique du tabac Imperial Brands (+3,92%) se dit bien parti pour atteindre ses objectifs de résultats sur l'exercice 2022/23 alors que son action se redresse jeudi, après avoir pâti la veille d'annonces de nouvelles restrictions à venir au Royaume-Uni dans la vente de produits tabagiques.

Metro Bank cherche des liquidités

La banque britannique Metro Bank a lâché plus de 25% à la Bourse de Londres après avoir annoncé qu'elle envisageait une levée de fonds ou des cessions d'actifs, les investisseurs s'inquiétant des efforts de l'entreprise pour renforcer son bilan.

Rivian chute

A la cote, le titre du constructeur de véhicules électriques Rivian plongeait de 20,07% à New York, au lendemain de l'annonce, après Bourse, d'une émission d'obligations convertibles en actions pour un total de 1,5 milliard de dollars.

Le pétrole poursuit sa baisse

Les cours du pétrole poursuivent leur baisse jeudi, après leur chute de la veille en raison des craintes liées à la demande et de l'augmentation considérable des stocks d'essence aux Etats-Unis.

Vers 15H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, perdait 1,61% à 84,43 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en novembre, baissait de 1,69% à 82,80 dollars.

Mercredi, le Brent a chuté de près de 6% et le WTI de 5% sur la séance.

Le dollar se repliait encore légèrement jeudi par rapport à l'euro après la publication d'indicateurs économiques américains peu robustes: il lâchait 0,23% face à l'euro, à 1,0529 dollar.

Le bitcoin se négociait à 27.588 dollars (-0,26%).

bur-mgi/asl/nth