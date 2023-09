Les Bourses occidentales entament bien la semaine

Les Bourses occidentales progressent lundi après une semaine globalement baissière, dans un agenda encore réduit avant des nouvelles données sur l'inflation et la réunion de la Banque centrale européenne.

En Europe, Milan gagnait 0,68%, Paris 0,31%, Francfort 0,30%, Londres était stable vers 11H30 GMT. La semaine passée, seule Londres avait progressé.

La progression des premiers échanges était plus nette encore, mais dans la matinée, la Commission européenne a réduit de 0,3 point ses prévisions de croissance économique pour la zone euro en 2023 et 2024, à respectivement 0,8% et 1,3%, en raison notamment des difficultés de l'Allemagne, plombée par son industrie.

Wall Street se dirigeait vers une ouverture entre +0,6% et 0,2% pour les trois principaux indices, selon leur contrat à terme.

"L'hésitation domine toujours sur les marchés. Malgré le ralentissement en Europe et en Chine, aucune baisse significative n'est pour le moment visible sur les indices" écrit Vincent Boy, analyste d'IG France.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts d'État repartaient à la hausse, se rapprochant de nouveau de leur plus haut de l'année atteint fin août.

Les investisseurs auront davantage d'éléments à se mettre sous la dent mercredi, après l'indicateur d'inflation CPI aux États-Unis en août, ou des indicateurs d'activité pour le pays vendredi.

Entre les deux, les regards seront tournés vers la Banque centrale européenne: elle va devoir choisir entre relever ses taux pour la dixième fois d'affilée ou décréter une pause, avec une trajectoire d'inflation décevante et une conjoncture morose.

Les investisseurs à bras raccourcis sur Arm

L'action SoftBank Group a grimpé de 3,86% à Tokyo. Selon des informations de Bloomberg, sa filiale Arm, le géant britannique des puces électroniques dont l'introduction en Bourse est prévue jeudi à Wall Street, envisagerait de relever la fourchette de prix de l'opération après que celle-ci a été sursouscrite six fois. Arm prévoit actuellement un prix initial compris entre 47 et 51 dollars par action, visant une valorisation pouvant aller jusqu'à 52 milliards de dollars.

Covestro carbure

Le fabricant allemand de plastiques et de produits chimiques Covestro a annoncé vendredi accepter des discussions avec le géant des hydrocarbures des Émirats arabes unis ADNOC après avoir rejeté récemment, selon la presse, de précédentes offres de rachat de ce dernier.

L'action, qui avait bondi de plus de 7% vendredi sur la base de ses rumeurs, prenait encore 0,68% lundi. Mais le prix de l'action, 53,06 euros, et encore inférieur au prix évoqué dans la presse, jusqu'à 60 euros.

Le yen grimpe

Le yen japonais s'envolait de plus de 1,19% face au dollar vers 07H05 GMT, à 146,10 yens pour un dollar, son plus haut niveau depuis le 1er septembre. Dans une interview publiée ce week-end par le quotidien Yomiuri, le gouverneur Kazuo Ueda a estimé que la banque centrale nippone pourrait avoir assez d'éléments "d'ici la fin de l'année" pour jauger la croissance des salaires, un facteur décisif pour toute décision sur un changement de politique monétaire.

Cette déclaration a aussi fait monter les taux d'intérêt de l'emprunt de l'État japonais à 10 ans, étroitement contrôlés, à leur plus haut niveau depuis 2014, à 0,7%.

Les titres des banques japonaises ont progressé, nourris par les spéculations sur une prochaine fin du taux négatif de la BoJ: Mitsubishi UFJ Financial Group a gagné 4,29%, Sumitomo Mitsui Financial Group 5,34% et Mizuho 4,42%.

Mais la Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,43%, la montée du yen pénalisant les nombreuses entreprises exportatrices du pays. Ailleurs en Asie, Hong Kong a cédé 0,58%, Shanghai a gagné 0,84%.

L'euro avançait de 0,23% à 1,0725 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 0,56% à 25.670 dollars.

Les prix du pétrole baissaient mais restaient à un haut niveau après leur nouvelle poussée la semaine passée, qui les a fait atteindre leur sommet annuel. Le baril de Brent de mer du Nord cédait 0,24% à 90,43 dollars vers 11H05 GMT, et son équivalent américain, le WTI, 0,51% à 87,06 dollars.

Le cours du gaz naturel européen montait de 6,90% à 36,89 euros le mégawattheure, poussé par les perturbations de l'offre de gaz naturel liquéfié venant d'Australie en raison d'une grève.

bur-fs/kd/LyS