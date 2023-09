Les Bourses occidentales en rouge, inquiètes des perspectives économiques

Les Bourses occidentales ont fini dans le rouge mardi, lésées par des taux obligataires particulièrement tendus depuis les annonces de la banque centrale américaine la semaine dernière, décidée à maintenir ses taux élevés plus longtemps qu'anticipé par les marchés.

En Europe, Paris a clôturé en baisse de 0,70%, Francfort de 0,97%, Milan de 1%. Londres a mieux résisté et terminé stable (+0,02%).

A Wall Street, le Dow Jones a perdu 1,14%, l'indice Nasdaq a abandonné 1,57% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 1,47%.

"Le marché nous fait aujourd'hui une crise d'angoisse de politique monétaire", ironise Florian Ielpo, chargé de la macroéconomie au sein de Lombard Odier IM.

"Toutes les banques centrales ont sifflé le début de la phase de fin de cycle [de hausses des taux] la semaine dernière" et c'est désormais "un vol en avion dont on ne connaît pas la durée", poursuit l'économiste.

La plus influente d'entre elles, la Réserve fédérale (Fed) américaine, a annoncé mercredi dernier maintenir ses taux dans la fourchette de 5,25-5,50%, tout en anticipant une hausse supplémentaire d'ici la fin de l'année, ainsi que des taux légèrement supérieurs à 5,0% en 2024, un niveau plus élevé que prévu.

Ces annonces ont notamment soulevé des inquiétudes quant aux "coûts de financement pour les entreprises", dans le sillage de la hausse des taux réels, qui sont "les taux actuels à long terme dont on soustrait le niveau d'inflation", explique Florian Ielpo.

Par exemple, les taux réels en Allemagne "ont dépassé les 0,3% il y a deux jours, alors qu'il y a deux ans ils étaient à -2%", ajoute-t-il.

Or, lorsque le "coût du financement progresse, on investit de moins en moins, on a de moins en moins de perspective de croissance et c'est une autre dynamique qui se met en place, la dynamique de la récession", détaille Florian Ielpo.

Dans ce contexte, les investisseurs prennent alors moins de risques sur les marchés d'actions, d'autant plus que les records s'accumulent sur le marché obligataire. Mardi, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans a atteint un nouveau sommet, à 4,56%, une première depuis octobre 2007; celui de l'échéance à 30 ans est monté jusqu'à 4,69%, un record depuis 2011.

En Europe, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'État allemand à dix ans a atteint les 2,82%, au plus haut depuis 2011 aussi et s'établissait à 2,81% vers 21H00 GMT.

L'immobilier à la cave

Les géants allemands de l'immobilier Vonovia (-5,18%), LEG Immobien (-5,48%) et TAG Immobilien (-7,84%) ont été délaissés alors que les taux d'intérêt pèsent à nouveau lourdement sur le secteur.

Amazon attaqué

A la cote, Amazon (-4,03%) a souffert de l'annonce d'une action en justice intentée par l'Autorité américaine de la concurrence, la FTC, contre le groupe de Seattle (Etat du Washington) pour abus de position dominante sur sa plateforme de commerce en ligne.

Les procureurs de quelque 17 Etats se sont joints à la procédure, qui accuse Amazon de tirer profit de leur hégémonie pour imposer des conditions anticoncurrentielles aux commerçants qui utilisent la plateforme.

Coty sanctionné

Le groupe de cosmétiques Coty (-1,78%) a payé, de son côté l'annonce, lundi, de l'émission de 33 millions d'actions nouvelles, conjointement à sa prochaine introduction à la Bourse de Paris.

Cette double cotation (avec New York) doit permettre à Coty de diversifier son actionnariat. Le produit de l'augmentation de capital sera dédié au remboursement de sa dette.

Le pétrole en hausse

Les cours du pétrole sont repartis à la hausse mardi, toujours cantonnés dans des marges resserrées autour de ce qui semble être un nouvel équilibre, entre offre contrainte et demande incertaine.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a gagné 0,71%, pour clôturer à 93,96 dollars.

Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI) de même échéance, a pris 0,79%, à 90,39 dollars.

Mardi, le billet vert évoluait à ses plus haut niveaux depuis mars face à la monnaie unique, à 1,0570 dollar pour un euro.

Le bitcoin reculait de 0,57% à 26.144 dollars.

bur-mgi-tu/spi