Les Bourses occidentales dans le vert pour débuter la semaine

Les Bourses occidentales évoluent dans le vert lundi, avec un agenda encore réduit avant de nouvelles données mercredi sur l'inflation aux Etats-Unis et la réunion de la Banque centrale européenne jeudi.

En Europe, Milan gagnait 0,77%, Paris 0,43% et Francfort 0,29%, vers 13H50 GMT. Londres était pour sa part stable.

A Wall Street, le Dow Jones gagnait 0,37%, l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,39% et le Nasdaq prenait 0,50%, notamment porté par une note favorable à Tesla, sur fond de chasse aux bonnes affaires.

"L'hésitation domine toujours sur les marchés. Malgré le ralentissement en Europe et en Chine, aucune baisse significative n'est pour le moment visible sur les indices", écrit Vincent Boy, analyste d'IG France.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts d'État repartaient à la hausse, se rapprochant de nouveau de leur plus haut de l'année atteint fin août.

Les investisseurs auront davantage d'éléments à se mettre sous la dent à partir de mercredi, lorsque sera publié l'indice d'inflation CPI aux États-Unis en août. D'autres indicateurs économiques pour le pays sont attendus vendredi.

Entre deux, les regards seront tournés jeudi vers la Banque centrale européenne, qui va devoir choisir entre relever ses taux pour la dixième fois d'affilée ou faire une pause, avec une trajectoire d'inflation décevante et une conjoncture morose.

RTX chute

RTX, maison mère de Pratt&Whitney, lâchait plus de 5% à New York. Le groupe va subir une charge de 3 à 3,5 milliards de dollars dans les "prochaines années" pour les problèmes occasionnés par des contaminants dans des moteurs du constructeur, a-t-il annoncé lundi.

Instacart voit grand

La plateforme américaine de livraison de courses Instacart a annoncé lundi viser une valorisation pouvant aller jusqu'à environ 7,8 milliards de dollars lors de son introduction à la Bourse de New York, dans un contexte de reprise prudente des opérations de ce type.

BMW électrifie les Mini

Le constructeur automobile allemand BMW (+1,10%) a annoncé un investissement de plus de 600 millions de livres (700 millions d'euros) dans l'électrification des Mini au Royaume-Uni, et vise une fabrication 100% électrique dans son usine d'Oxford à partir de 2030.

Covestro carbure

Le fabricant allemand de plastiques et de produits chimiques Covestro a annoncé vendredi accepter des discussions avec le géant des hydrocarbures des Émirats arabes unis ADNOC après avoir rejeté récemment, selon la presse, de précédentes offres de rachat de ce dernier.

L'action, qui avait bondi de plus de 7% vendredi sur la base de ses rumeurs, prenait encore 4,16% lundi. Mais le prix de l'action (53,64 euros) est encore inférieur au prix évoqué dans la presse, jusqu'à 60 euros.

Du côté des matières premières et des devises

Le cours du gaz naturel européen montait, poussé par les perturbations de l'offre de gaz naturel liquéfié venant d'Australie en raison d'une grève.

Vers 13H40 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, grimpait de 6,93% à 36,90 euros le mégawattheure (MWh).

Le pétrole s'affichait lui aussi en hausse: le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, gagnait 0,85% à 91,42 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en octobre, glissait de 0,71% à 88,13 dollars.

Les deux références mondiales de l'or noir évoluent à leurs plus hauts niveaux depuis novembre, poussées par la prolongation des restrictions de production et d'exportation de l'Arabie saoudite et de la Russie jusqu'à la fin de l'année.

Sur le marché des changes, le dollar reculait quant à lui de 0,27% à 1,0728 dollar pour un euro et perdait 0,26% par rapport à la livre, à 1,2533 dollar pour une livre.

bur-fs-mgi/cdu/eb