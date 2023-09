Les Bourses occidentales attentistes avant les réunions des banques centrales

Les Bourses mondiales ont fini en ordre dispersé mercredi, attentistes avant les réunions des banques centrales et peu réactives après la publication de l'inflation aux États-Unis en août, tirée par les prix élevés de l'essence.

La Bourse de Paris a reculé de 0,42%, Francfort de 0,39% et Milan de 0,36%. Londres a fini à l'équilibre (-0,02%), soutenue par les prix des matières premières, la composition de son indice étant plus sensible à ce secteur.

A Wall Street, le Dow Jones a perdu 0,20%, l'indice Nasdaq a gagné 0,29% et l'indice élargi S&P 500 a récupéré 0,12%.

La publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis pour le mois d'août a causé "un peu de déception", le marché "espérait des chiffres un peu plus conciliants pour les banquiers centraux", commente Philippe Cohen, gérant de portefeuille à Kiplink Finance.

L'indice des prix à la consommation a atteint 3,7% sur un an, contre 3,2% en juillet, selon le département du Travail, soit plus que les 3,6% attendus par les analystes, selon le consensus de Market Watch.

La hausse "de l'essence est celle qui a le plus contribué à la hausse mensuelle, représentant plus de la moitié de l'augmentation", a détaillé le département du Travail.

En excluant les prix de l'énergie et de l'alimentation, plus volatils, l'inflation dite sous-jacente s'est accélérée sur un mois, à 0,3% contre 0,2%, mais marque un ralentissement sur un an, à 4,3% contre 4,7% en juillet.

Pour Philippe Cohen, cette hausse de l'inflation est "conjoncturelle", le marché n'estimant pas que ces données soient de nature à perturber les prochains arbitrages de la Banque centrale européenne (BCE), qui se réunit jeudi, et de la Réserve Fédérale (Fed), la semaine prochaine.

Le rapport "était proche des attentes" et "n'a pas remis en cause l'idée que la Fed (banque centrale américaine) allait faire une pause la semaine prochaine", selon Angelo Kourkafas, d'Edward Jones. "Mais la porte reste ouverte à une nouvelle hausse en novembre."

Le marché obligataire a surtout retenu la décélération de l'inflation sous-jacente, et les taux se sont détendus. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans, plus représentatif des anticipations de politique monétaire, s'affichait à 4,97%, contre 5,02% la veille en clôture.

Les banques en haut du panier

Les valeurs du secteur bancaire "s'attendent à une poursuite de la hausse des taux qui leur permettrait de renforcer leurs marges", commente Philippe Cohen.

A Paris, Axa a gagné 1,55%, Société Générale 0,94% et Crédit Agricole 0,82%. A Francfort, Commerzbank est monté de 1,12% et Deutsche Bank de près de 3%. A Londres, Barclays a vu son cours grimper de 2,38% et HSBC de 2,29%.

Avertissement pour American Airlines

American Airlines (-5,67%) a été victime d'un trou d'air après un avertissement sur résultat lié, selon la compagnie, à la hausse du prix du kérosène. Le groupe de Fort Worth (Texas) s'attend à voir ses marges compressées et table désormais sur un bénéfice divisé par trois à quatre par rapport à ses précédentes prévisions.

La compagnie à bas coûts Spirit Airlines (-6,25%) a aussi réduit ses prévisions de marge, sous l'effet, là encore, de l'accélération du prix du carburant, mais aussi du fait de promotions sur des vols prévus au second semestre.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar gagnait un peu de terrain après la publication de l'inflation américaine. Il prenait 0,21% par rapport à l'euro, à 1,0730 dollar pour un euro vers 20H45 GMT, et 0,27% face au yen, à 147,48 yens pour un dollar.

Au Royaume-Uni, après l'annonce d'un recul du PIB de 0,5% en juillet, la livre sterling est tombée à 1,2436 dollar, son plus bas depuis plus de trois mois face au billet vert. Elle retrouvait l'équilibre vers 20H45 GMT, à 1,2490 dollar.

Le pétrole a reculé mercredi sous l'effet d'une augmentation plus importante que prévue des stocks américains de brut et d'essence, en partie liée à un ralentissement de la demande de carburant.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre s'est effrité de 0,19%, pour clôturer à 91,88 dollars.

Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en octobre, a lui cédé 0,36%, à 88,52 dollars.

mgi-tu/spi