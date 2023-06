Les Bourses mondiales un peu refroidies par les déclarations de Jerome Powell

Les marchés boursiers européens et américains reculent modestement mercredi, après que le président de la banque centrale américaine Jerome Powell a de nouveau prévenu qu'il fallait s'attendre à de nouvelles hausses de taux d'intérêt.

Les indices de Wall Street ont ouvert en léger repli. Le Dow Jones perdait 0,37%, le S&P 500 0,39% et le Nasdaq 0,55% vers 13H45 GMT.

La banque centrale américaine, la Fed, devrait reprendre ses hausses de taux, après la pause marquée la semaine passée, a de nouveau laissé entendre mercredi son président, Jerome Powell, martelant que "presque tous" les responsables de l'institution anticipent de devoir les relever encore d'ici la fin de l'année.

La Fed a, le 14 juin, marqué une pause dans ses hausses du taux directeur, afin d'évaluer l'impact de sa politique monétaire, tout en prévenant que deux hausses de taux pourraient encore intervenir.

"La réduction de l'inflation nécessitera probablement une période de croissance inférieure à la tendance" actuelle, a encore averti mercredi Jerome Powell.

Selon plusieurs analystes, ces déclarations sont globalement en ligne avec le discours de la semaine dernière du même président de la Fed.

Sur le marché obligataire, les rendements de la dette américaine montaient légèrement. Celui de l'obligation à échéance 10 ans valait 3,77% vers 13H40 GMT, contre 3,72% à la clôture de la veille.

Les places boursières européennes baissent également depuis l'ouverture. Vers 13H45 GMT, Paris cédait 0,51%, Londres 0,27%, Francfort 0,40%, tandis que Milan grappillait 0,10%.

L'inflation au Royaume-Uni, la plus élevée des pays du G7, n'a pas reculé en mai, demeurant à 8,7% sur un an.

Ces chiffres rendent une hausse de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre quasi certaine pour jeudi, à l'issue de sa réunion de politique monétaire, malgré la crise du coût de la vie et une activité économique anémique.

Pour Michael Hewson, analyste de CMC Markets, une hausse de "50 points de base au lieu des 25 points de base attendus" est possible, mais cela pourrait impliquer qu'il n'y ait "pas besoin d'une hausse des taux en août, si les données sur l'inflation commencent à montrer des signes d'assouplissement".

En réaction, les taux d'intérêt des obligations du Royaume-Uni ont progressé, surtout l'échéance à deux ans, la plus sensible aux anticipations de politique monétaire, qui a atteint un plus haut depuis juin 2008. Vers 13H45 GMT, il s'établissait à 5,07%, contre 4,92% à la clôture de la veille. Le taux à dix ans se situait à 4,43%.

FedEx à l'arrêt

FedEx, le groupe américain de livraison de lettres et colis, a annoncé mardi soir que son chiffre d'affaires trimestriel avait reculé plus que prévu et prévoit au mieux une petite hausse de ses ventes pour les mois à venir.

Son action perdait 1,59% à Wall Street.

Tesla et Volkswagen dirigés vers l'Asie

Elon Musk, PDG de Tesla (+0,68% à New York) et propriétaire de Twitter, a déclaré mercredi qu'il avait discuté d'éventuels "investissements importants" en Inde après avoir rencontré le Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis.

Le groupe automobile allemand Volkswagen (-0,06% à Francfort) veut rester le "constructeur étranger le plus important" en Chine, en maintenant sa part de marché actuelle, d'environ 15%, malgré les retards et la concurrence auxquels il fait face dans l'électrique, a déclaré son PDG mercredi. Il a aussi annoncé vouloir accroître ses ventes dans le monde de "5 à 7%" par an jusqu'en 2027.

Pétrole et euro stables, le bitcoin avance

Les prix du pétrole étaient plutôt stables vers 13H45 GMT. Le baril de Brent de la mer du Nord valait 76,12 dollars (+0,29%) et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, 71,33 dollars (+0,20%).

L'euro était quasi stable (+0,02%) à 1,0920 dollar.

Le bitcoin avançait nettement, de 3,09% à 29.040 dollars, après un renouveau de l'intérêt porté par les investisseurs pour les cryptoactifs.

