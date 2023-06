Les Bourses mondiales tenues en haleine par les banques centrales

Les marchés mondiaux retiennent leur souffle lundi, attendant les décisions des banques centrales américaine et européenne qui se réunissent cette semaine.

Les indices boursiers montrent des signes d'attentisme, autant en Europe qu'en Asie: +0,52% à Paris, +0,28% à Londres, +0,60% à Francfort, +0,49% à Milan, -0,02% à Hong Kong, vers 07H20 GMT. Shanghai a cédé 0,08% et Tokyo a gagné 0,52%.

Le marché obligataire n'était lui non plus pas très animé, les taux d'intérêt des dettes souveraines stagnaient, à 2,38% pour l'obligation allemande à 10 ans et à 3,76% pour l'équivalent américain.

Toute l'attention des investisseurs est tournée vers la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) de mardi et mercredi et celle de la Banque centrale européenne (BCE) de jeudi.

Les responsables de la Fed pourraient, pour la première fois depuis mars 2022, ne pas relever le taux directeur afin d'éviter de provoquer une récession, malgré une inflation toujours forte.

Les derniers chiffres de l'indice des prix à la consommation pour mai aux Etats-Unis seront d'ailleurs publiés mardi.

"S'il n'y a pas de surprise majeure sur le front des données d'inflation, la Réserve fédérale devrait garder ses taux d'intérêt inchangés lors de la réunion de politique monétaire de cette semaine", anticipe Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Cependant, même si aucune nouvelle hausse des taux directeurs de la Fed n'est annoncée cette semaine, plusieurs économistes préviennent que l'institution monétaire pourrait à nouveau les relever dès la réunion suivante, fin juillet.

Quant à la BCE, elle a commencé plus tard que la Fed son cycle de remontée des taux et a donc encore "du chemin à parcourir", selon sa présidente Christine Lagarde.

La BCE devrait donc à nouveau relever ses taux d'intérêt, tout en signalant qu'elle n'entend pas en rester là, même si l'inflation recule et que la zone euro est entrée en récession.

L'institution devrait aussi donner des indices sur le prochain débat qui s'annonce: "la durée durant laquelle nous maintiendrons les taux est maintenant plus importante que le taux terminal précis que nous atteindrons", a souligné récemment le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy, membre du conseil des gouverneurs.

La Banque du Japon se réunit aussi cette semaine, vendredi, et devrait maintenir ses taux directeurs négatifs malgré une accélération de l'inflation.

Nouvelle acquisition chez Novartis

Le géant pharmaceutique suisse Novartis (+1,38% à Zurich) se renforce dans les maladies rénales en rachetant l'américain Chinook Therapeutics pour une somme allant jusqu'à 3,5 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros).

Nouvelles offres pour Tim

La Caisse des dépôts italienne (CDP) et le fonds d'investissement américain KKR ont soumis deux nouvelles offres non contraignantes pour acquérir le réseau fixe de Telecom Italia (TIM), a annoncé vendredi l'opérateur de télécommunications.

L'action TIM reculait de 1,32% à Milan.

IPO énergique à venir à Francfort

Le géant industriel allemand Thyssenkrupp va introduire à la Bourse de Francfort Nucera, son entité hydrogène, une opération qui s'annonce être l'une des plus importantes introductions en Bourse (IPO) de l'année en Europe.

Thyssenkrupp a indiqué qu'il compte lever 500 à 600 millions d'euros avec la vente d'actions Nucera. Son action prenait 1,62% à Francfort.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole se replient face aux craintes d'une baisse de la demande compte tenu du ralentissement de l'économie mondiale.

Vers 07H10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 1,42% à 76,69 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet, cédait 1,08% à 69,41 dollars.

Du côté des devises, l'euro était stable (-0,01%) face au dollar, à 1,0748 dollar pour un euro. Le yen refluait face à plusieurs autres devises, un dollar valait 139,58 yens, en baisse de 0,14%.

Le bitcoin perdait 1,05% à 25.860 dollars.

