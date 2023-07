Les Bourses mondiales sur leur lancée, sommets à Wall Street

Les Bourses mondiales ont continué de progresser et les taux d'intérêt de baisser jeudi, avec une confirmation du ralentissement de l'inflation et des prévisions relevées de plusieurs sociétés américaines.

A New York, le Dow Jones a gagné 0,14%, l'indice Nasdaq a pris 1,58% et l'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 0,85%. Nasdaq et S&P 500 ont enregistré leur plus haut niveau en clôture depuis début avril 2022.

En Europe, Paris a gagné 0,50%, Francfort 0,74%, Milan 0,78% et Londres 0,32%.

En Asie, après sept séances en baisse ou de gains minimes, les indices boursiers chinois et japonais ont rebondi, en particulier Hong Kong qui a grimpé de 2,60%.

Les investisseurs s'enthousiasment du net ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice des prix à la production PPI est ressorti inférieur aux attentes en juin, à 0,1% contre 0,2% anticipé par les économistes.

Sur un an, les prix de gros n'ont augmenté que de 0,1%, leur rythme le moins rapide depuis août 2020.

"Le marché est vraiment encouragé par ces deux indices, le CPI (pour les prix à la consommation)", mercredi, "et le PPI, qui ont tous deux été moins élevés que prévu", a expliqué Steve Sosnick.

Selon Ricardo Evangelista, d'ActivTrade, "les marchés peuvent désormais envisager un atterrissage en douceur de l'économie américaine, l'inflation étant maîtrisée sans que l'économie du pays n'entre dans une grave récession".

Tout comme la veille, les taux obligataires se sont brutalement détendus. Le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans ressortait à 3,76%, contre 3,85% la veille en clôture.

Pepsi et Delta lancent les résultats

Wall Street a aussi salué la première salve de publications d'entreprises, qui marquait le début officiel de la saison des résultats.

Le géant des sodas et snacks PepsiCo (+2,38%) a fait état de résultats très supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. Le groupe de Purchase (Etat de New York) a été tiré par des hausses de prix qui lui ont permis de compenser une stagnation voire une baisse de ses volumes dans plusieurs régions.

Quant à Delta Air Lines (-0,50%), la compagnie aérienne a nettement surpassé les prévisions et revu ses prévisions annuelles en hausse.

L'heure des bonnes affaires pour Swatch Group

L'action de Swatch Group de son côté a bondi de 6,94% à la Bourse de Zurich dans l'après-midi.

Porté par la reprise du tourisme en Asie, l'horloger suisse propriétaire des marques Omega, Longines et Tissot, a vu son bénéfice net bondir de 55,6% au premier semestre 2023, dépassant largement les attentes.

L'horloger, confiant pour la seconde moitié de l'année, dit entrevoir "d'excellentes opportunités de croissance" dans "toutes les régions" et "tous les segments de prix".

Richemont, géant suisse du luxe, a lui gagné 0,56%.

Perrigo sans ordonnance

Le laboratoire Perrigo a avancé (+0,48%) après le feu vert de l'Agence américaine du médicament, la FDA, à la commercialisation aux Etats-Unis de la première pilule contraceptive sans ordonnance, baptisée Opill.

Heavy Rheinmetall

L'armée allemande a étendu un accord-cadre existant avec Rheinmetall (+0,67%) pour la fourniture de munitions de char à un volume d'environ 4 milliards d'euros, a annoncé jeudi le groupe d'armement. L'accord prévoit qu'une grande partie de ces munitions serviront aux forces armées ukrainiennes.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole ont grimpé jeudi portés notamment par le repli du dollar, un engouement pour les actifs à risque et des tensions sur l'offre notamment en Libye.

Le cours du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a gagné 1,56% à 81,36 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en août, a pris 1,50% à 76,89 dollars.

L'euro était au plus haut depuis mars 2022, à 1,1226 dollar (+0,87%).

Le bitcoin prenait 3,40% à 31.363 dollars.