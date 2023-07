Les Bourses mondiales sur leur lancée

Les Bourses mondiales ont continuét de progresser et les taux d'intérêt de baisser jeudi, à mesure que les indications du ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis donnent l'espoir de la fin de la politique monétaire stricte de la Banque centrale américaine.

Wall Street évolue nettement dans le vert: vers 15H45 GMT, le S&P 500 progressait de 0,55%, le Dow Jones de 0,10% et le Nasdaq de 1,09%.

En Europe, Paris a gagné 0,50%, Francfort 0,74%, Milan 0,78% et Londres 0,32%.

En Asie, après sept séances en baisse ou de gains minimes, les indices boursiers chinois et japonais ont rebondi, en particulier Hong Kong qui a grimpé de 2,60%.

Les investisseurs profitent encore du net ralentissement de l'inflation aux États-Unis annoncé mercredi, à 3% sur un an en juin, contre 4% un mois avant et alors qu'elle était attendue à 3,1%, selon l'indice CPI.

Jeudi, l'indice des prix à la production de juillet a confirmé ce mouvement avec un rythme plus faible qu'anticipé, d'à peine +0,1% en juin sur un mois.

Face à des "forces désinflationnistes" puissantes, la Banque centrale américaine "va avoir de plus en plus de difficulté à justifier la remontée des taux, au-delà de sa réunion de juillet", explique Michael Nizard, directeur des investissements multi-actifs d'Edmond de Rothschild AM.

Ainsi, selon Ricardo Evangelista, d'ActivTrade, "les marchés peuvent désormais envisager un atterrissage en douceur de l'économie américaine, l'inflation étant maîtrisée sans que l'économie du pays n'entre dans une grave récession".

L'annonce a aussi fait baisser drastiquement les taux sur le marché obligataire mercredi, une tendance qui continue jeudi. Le taux de l'emprunt de l'État américain à 10 ans passe à 3,80% vers 15H30 GMT, contre 3,86% mercredi et 3,97% mardi.

Pepsi lance les résultats

Le géant des sodas et snacks PepsiCo (+0,96%) a fait état de résultats très supérieurs aux attentes et a relevé ses prévisions annuelles. Il a été tiré par des hausses de prix qui lui ont permis de compenser une stagnation, voire une baisse de ses volumes dans plusieurs régions.

Vendredi, plusieurs banques américaines publieront leurs résultats.

ExxonMobil veut capter le CO2

Le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil baissait nettement de 2,19% après avoir annoncé jeudi l'acquisition de Denbury, société américaine spécialisée dans la captation de CO2 valorisée 4,9 milliards de dollars par cette transaction entièrement réalisée en actions.

L'heure des bonnes affaires pour Swatch Group

Porté par la reprise du tourisme en Asie, l'horloger suisse Swatch Group, propriétaire des marques Omega, Longines et Tissot, a vu son bénéfice net bondir de 55,6% au premier semestre 2023, dépassant largement les attentes.

L'horloger, confiant pour la seconde moitié de l'année, dit entrevoir "d'excellentes opportunités de croissance" dans "toutes les régions" et "tous les segments de prix".

L'action de Swatch Group a bondi de 6,94% à la Bourse de Zurich dans l'après-mdi. Son compatriote Richemont, géant suisse du luxe, a gagné 0,56%.

Perrigo sans ordonnance

Le laboratoire Perrigo bondissait (+1,92%) après le feu vert de l'Agence américaine du médicament, la FDA, à la commercialisation aux États-Unis de la première pilule contraceptive sans ordonnance, baptisée Opill.

Heavy Rheinmetall

L'armée allemande a étendu un accord-cadre existant avec Rheinmetall (+0,67%) pour la fourniture de munitions de char à un volume d'environ 4 milliards d'euros, a annoncé jeudi le groupe d'armement. L'accord prévoit qu'une grande partie de ces munitions serviront aux forces armées ukrainiennes.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole évoluent sur leurs hauts niveaux depuis plus de deux mois, les investisseurs se focalisant sur les réductions des exportations russes et saoudiennes à venir en août, qui devraient renforcer les tensions sur le marché.

Vers 15H20 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre prenait 0,90% à 80,83 dollars tout comme son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en août à 76,43 dollars.

L'euro était au plus haut depuis mars 2022, à 1,1191 dollar (+0,58%).

Le bitcoin prenait 1,50% à 30.810 dollars.