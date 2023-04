Les Bourses mondiales soutenues par la croissance chinoise

Les indices boursiers occidentaux profitent du net rebond de l'activité post-Covid en Chine pour progresser mardi, au milieu d'une nouvelle série de résultats d'entreprises.

La Chine a annoncé une croissance au premier trimestre de 4,5% sur un an, portée notamment par des ventes au détail en augmentation de 10,6% sur un an en mars. "Les consommateurs ont commencé à dépenser" relève Stephen Innes, de Spi AM, qui note également la faiblesse de la production industrielle.

Très orientés sur la croissance mondiale dont la Chine est le pilier, les indices européens montaient de 0,68% à Paris, de 0,69% à Francfort, de 0,29% à Londres et de 0,91% à Milan vers 13H40 GMT.

Wall Street montait aussi dans l'ensemble, de 0,56% pour le Nasdaq, de 0,37% pour le S&P 500 même si le Dow Jones cédait 0,13%.

Le rebond de l'économie chinoise "est, a priori, bienvenu dans un contexte de montée généralisée des inquiétudes sur les perspectives mondiales", commente Thomas Bauer, économiste au cabinet RichesFlores, pour qui "rien ne dit cependant que le mouvement ira bien loin ni qu'il aura la capacité de tirer le reste du monde dans son sillage".

Le dynamisme de la consommation des ménages s'était reflété la semaine dernière dans les résultats trimestriels des fleurons du luxe en Europe.

"Il convient de rester prudent avec notamment la montée en puissance de la saison des résultats", dans un environnement de risque de ralentissement économique, estime toutefois Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire au sein d'Auris Gestion.

CMA CGM veut acquérir Bolloré Logistics

L'armateur français CMA CGM est entré en "négociations exclusives" avec Bolloré pour acquérir ses activités de transport et de logistique, sur la base d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros, ont annoncé mardi les deux entreprises. Bolloré Se montait de 4,49% tandis que Vivendi, contrôlé par Bolloré SE, s'envolait de 7,17%.

Parmi les résultats

Goldman Sachs (-3,12%), affecté par la baisse des résultats de ses banquiers d'affaires et de ses courtiers au premier trimestre, a fait part mardi d'une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices (-19%). Les revenus tirés des courtiers ont aussi baissé, aussi bien du côté des marchés des obligations, des devises et des matières premières que des actions.

Le laboratoire pharmaceutique Johnson & Johnson (-3,13%) a publié une perte nette au premier trimestre, liée à des frais de litige, tout en relevant ses objectifs pour 2023 après des ventes robustes.

A Wall Street également, le groupe de défense américain Lockheed Martin (+3,06%) a publié un chiffre d'affaires en très légère hausse au premier trimestre et confirmé ses perspectives pour 2023, dans un communiqué publié mardi.

En Europe, le géant suédois de l'équipement telecom Ericsson a annoncé avoir renforcé son plan d'économies destiné à restaurer sa rentabilité, prévoyant un "environnement agité" cette année après un premier trimestre marqué par une chute attendue de ses bénéfices. L'action dévissait de 8,06% à Stockholm.

Du côté des devises et du pétrole

Les cours du pétrole étaient stables, le baril de Brent tournant autour de 84,70 dollars et celui WTI autour de 80,85 dollars vers 13H30 GMT.

L'euro reprenait 0,21% au billet vert à 1,0949 dollar pour un euro après deux séances de baisse.

La livre montait par rapport au dollar (+0,36% à 1,2421 dollar pour une livre).

