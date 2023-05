Les Bourses mondiales sereines

Les marchés boursiers européens rattrapent un peu jeudi l'élan de la veille de Wall Street, après les signaux positifs sur un éventuel accord sur le plafond de la dette américaine envoyés par le président Joe Biden.

A New York, après une clôture en nette hausse de plus de 1% mercredi, les indices sont mitigés: le Dow Jones reculait de 0,24% vers 13H40 GMT, le S&P 500 de 0,03% et le Nasdaq gagnait 0,28%.

Les places européennes restent dans le vert, même si elles lâchent quelques gains de la matinée: Paris ne monte plus que de 0,56%, Londres 0,25%, Francfort 1,15% et Milan 0,47%. Un jour férié en France et en Allemagne réduit les volumes d'échanges.

Le président américain Joe Biden et le chef des républicains à la Chambre des représentants Kevin McCarthy se sont dits confiants sur la possibilité d'aboutir à un accord pour relever le plafond de la dette américaine.

Sans cela, les Etats-Unis pourraient ne pas être en mesure de rembourser les prochaines échéances et ainsi être en défaut de paiement dès le 1er juin.

"L'histoire nous apprend qu'il est plus probable qu'un accord soit conclu à la dernière minute, ce qui suggère qu'il y a encore de la marge pour quelques mauvaises nouvelles avant qu'un accord ne soit finalement conclu", prévient Rodrigo Catril, de National Australia Bank.

Côté indicateur, l'activité manufacturière de la région très industrialisée de Philadelphie, aux Etats-Unis, s'est de nouveau contractée en mai, pour le 9e mois d'affilée, le repli étant cependant moins fort qu'en avril, et moins important qu'attendu.

Les taux d'intérêt souverains sur le marché obligataire progressaient nettement vers 13H30 GMT. Celui de la dette allemande à 10 ans valait 2,43%, contre 2,33% à la clôture de la veille.

Walmart rassure

Alors que les premiers résultats dans la grande distribution américaine avaient ravivé les inquiétudes sur la santé du consommateur américain, la chaîne Walmart (+2,98%) a légèrement relevé jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année au vu de la croissance continue des dépenses des consommateurs pour ses produits réputés bon marché.

Londres sur le devant de la scène

L'actualité microéconomique est dense jeudi pour les valeurs de la place londonienne.

Le groupe de luxe britannique Burberry chutait de 7,14%, malgré une nette hausse de son bénéfice lors de son exercice 2022/2023, grâce à la reprise en Chine. Neil Wilson, analyste de Finalto, note toutefois des ventes plus faibles que prévu aux États-Unis.

L'action de BT dévissait de 5,02%. après l'annonce de la suppression de jusqu'à 55.000 emplois d'ici 2030.

Le constructeur de voitures de luxe britannique Aston Martin bondissait pour sa part de plus de 16% après l'augmentation de la participation à son capital groupe chinois Geely.

Le groupe postal britannique IDS, maison mère de Royal Mail, perdait 3,92% malgré l'annonce d'une lourde perte pour son exercice annuel décalé, plombé notamment par des grèves et une baisse du volume des colis.

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du brut se tassent après leur bond de la veille, le vent d'optimisme sur les marchés provoqué par un éventuel accord sur le plafond de la dette des États-Unis laissant place à plus de prudence de la part des investisseurs.

Le Brent de mer du Nord pour livraison en juillet cède 0,68% à 76,44 dollars vers 13H25 GMT et celui de WTI américain recule de 0,59% à 72,40 dollars.

Le dollar gagnait encore du terrain jeudi face à un panier d'autres grandes devises, effaçant ses pertes marquées d'avril en plein débat sur le plafond de la dette américaine et alors que les investisseurs sont un peu plus confiants sur l'économie américaine. L'euro cédait 0,48% à 1,0788 dollar.

Le bitcoin perdait 0,51% à 27.200 dollars.

bur-fs/bp/