Les Bourses mondiales se dirigent vers une fin de semaine positive

Les marchés boursiers s'affichaient globalement en vert vendredi matin, une issue qui s'annonce positive après une semaine riche en annonces monétaires et en résultats d'entreprises.

Les indices européens rebondissaient après les points bas atteints la veille. Paris reprenait 0,60%, Londres 0,71% et Milan 0,96% vers 07H30 GMT.

La place boursière de Francfort avançait de 0,61%, ne réagissant pas outre mesure à une lourde chute des commandes passées à l'industrie allemande en mars, par rapport au mois précédent.

En Chine, où l'activité dans les services a connu en avril sa plus forte expansion depuis deux ans, la Bourse de Hong Kong gagnait 0,48% dans les derniers échanges, tandis que Shanghai perdait 0,48%.

La Bourse de New York a clôturé nettement dans le rouge jeudi, plombée par les banques régionales.

La Banque centrale européenne (BCE) a ralenti jeudi le rythme de ses hausses de taux mais maintiendra une politique monétaire suffisamment restrictive aussi longtemps que nécessaire pour combattre une inflation toujours "trop élevée".

"Personne ne sait ce que veut dire +suffisamment restrictive+" mais la teneur des propos "renforce les anticipations qu'il y aura probablement deux hausses supplémentaires des taux avant que la BCE mette éventuellement en pause son resserrement après l'été", commente Ipek Ozkardeskayak, analyste de Swissquote Bank.

Quant à la Réserve fédérale américaine (Fed), les nouvelles inquiétudes autour des banques régionales américaines renforcent les partisans d'une baisse des taux sous peu, selon l'analyste.

Parmi les banques qui ont chuté hier, il y a eu notamment Pacwest (-50%) Western Alliance (-38%) ou encore de Comerica (-12%).

"Le marché n'espère pas seulement trois baisses des taux au second semestre de cette année, mais anticipe aussi une potentielle première baisse des taux pour juillet", rapporte encore Ipek Ozkardeskayak. Le président de la Fed a pourtant écarté mercredi l'hypothèse d'une réduction des taux cette année.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes des État européens progressaient vers 07H25 GMT. Celui de l'obligation allemande à 10 ans valait 2,24% contre 2,18% à la clôture de la veille.

Les banques centrales européenne et américaine ont affirmé que leurs prochaines manoeuvres seront déterminées en fonction de l'évolution des indicateurs macroéconomiques. Les investisseurs scruteront donc vendredi le rapport sur l'emploi américain.

Sur le front microéconomique, le moral des investisseurs est soutenu par les résultats d'Apple, substantiellement au-dessus des attentes du marchés grâce à une légère augmentation des ventes d'iPhone.

IAG sur un petit nuage

Le groupe de transport aérien britannique IAG (maison mère de British Airways et Iberia ) a divisé par neuf sa perte nette au premier trimestre sur un an, à 87 millions d'euros et a vu ses revenus croître de 71,4%. Son action grimpait de 5,03% à Londres.

En revanche, la compagnie franco-néerlandaise Air France-KLM perdait 2,27% à Paris. Elle a aussi réduit sa perte, de plus d'un tiers au premier trimestre, à 344 millions d'euros et s'attend à un été "bien rempli" à la faveur de fortes réservations.

Adidas tient la corde

L'équipementier sportif allemand Adidas a annoncé être passé dans le rouge au premier trimestre avec une perte nette part du groupe de 39 millions d'euros, pénalisé par l'arrêt brutal des baskets Yeezy du rappeur américain Ye.

Son action grimpait de 5,97%, ses résultats étant supérieurs aux prévisions des analystes sondés par Bloomberg.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole remontaient vers 07H20 GMT, tentant de combler des pertes proches de -9% depuis le début de la semaine. Le baril de West Texas Intermediate (WTI), variété américaine de référence, pour livraison en juin, gagnait 1,36% à 69,51 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, à échéance en juillet, prenait 1,74%, à 73,76 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar continuait de s'affaiblir face à plusieurs autres devises. Il perdait 0,21% face à l'euro à 1,1036 dollar pour un euro. La livre a atteint un plus haut depuis fin mai 2022 face au dollar, à 1,2634 dollar pour une livre vers 06H50 GMT.

