Les Bourses mondiales satisfaites du recul de l'inflation aux Etats-Unis

Les Bourses européennes évoluent sans tendance claire vendredi, tandis que Wall Street est en hausse, poussée par le ralentissement de l'inflation aux États-Unis qui arrive après une semaine marquée par les réunions des banques centrales et de nombreux résultats d'entreprises.

En Europe, après une première partie de séance dans le rouge, les indices boursiers ont un instant renoué avec les gains après que l'inflation en Allemagne est ressortie en légère baisse en juillet (6,2% sur un an en juillet contre 6,4% en juin), avant de finalement prendre des directions différentes.

Porté par ce chiffre, l'indice Dax de Francfort a battu son record en séance vers 13H00 GMT à 16.464,21 points, et avançait de 0,31% vers 13H50 GMT.

Dans le même temps, Milan lâchait 0,17% et que Paris (+0,04%) et Londres (+0,07%) oscillaient autour de l'équilibre.

Wall Street a ouvert en hausse et gardait cette dynamique dans les premiers échanges: le Dow Jones gagnait 0,44%, le S&P 500 avançait de 0,77% et l'indice technoligique Nasdaq bondissait de 1,43%.

Le marché a réagi favorablement à l'indice PCE américain, indicateur d'inflation privilégié par la Banque centrale américaine (Fed), qui a fortement ralenti en juin, à 3,0% sur un an contre 3,8% le mois précédent. Le taux cible de la Fed étant à 2,0%.

En excluant les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation dite sous-jacente a elle aussi ralentit sur un an, à 4,1% contre 4,6%.

La trajectoire des prix "va dans la bonne direction, une bonne nouvelle pour les membres de la Fed (banque centrale américaine)", a réagi, dans une note, Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.

Dans la semaine, les banques centrales américaine et européenne ont toutes les deux indiqué qu'elles n'excluaient pas de mettre fin à leur cycle de hausse des taux entamé en 2022, dans un scénario où les chiffres de l'inflation resteraient en ligne avec les attentes sur les prochains mois.

Enfin, vendredi marque aussi le dernier jour du coeur de la période de résultats d'entreprises pour le premier semestre 2023, tant aux États-Unis qu'en Europe.

ExxonMobil s'enfonce

Le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil (-2,89% à New York vers 13H40 GMT) a annoncé vendredi une chute de 56% de son bénéfice net au deuxième trimestre.

Le pétrolier américain Chevron lâchait 1,65%, lui aussi à cause d'une forte baisse de son bénéfice net pour la même période.

Intel revient dans le vert

Intel gagnait 4,34% à New York après avoir annoncé un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars au deuxième trimestre, et envisage l'avenir de façon plus positive qu'anticipé grâce à la forte demande pour les composants électroniques dédiés à l'intelligence artificielle.

Parmi les autres valeurs du secteur, Nvidia avançait de 1,14% et Qualcomm 2,03%.

Mondelez revoit ses prévisions annuelles à la hausse

Le groupe agroalimentaire Mondelez International (biscuits Lu, chocolats Milka et Toblerone, boissons Tang) a revu jeudi ses prévisions à la hausse pour l'exercice en cours après une progression de 17% de son chiffre d'affaires trimestriel. Coté à New York, son cours de bourse bondissait de 4,82% vers 13H40 GMT.

Hermès, en forme olympique

Le groupe de luxe (+3,50% à Paris vers 13H40 GMT) a détonné vendredi avec des résultats en forte hausse, fermant la marche des publications semestrielles du secteur qui connaît un ralentissement des ventes aux États-Unis et une reprise progressive en Chine.

A l'inverse, Kering reculait de 0,91% en Bourse après avoir annoncé une baisse de 10% de son bénéfice et un accord pour acquérir 30% de Valentino pour 1,7 milliard d'euros.

Du côté du pétrole et des devises

Après avoir touché leur plus haut en trois mois la veille, les prix des deux références mondiales du brut étaient en repli vers 13H40 GMT, des prises de bénéfices intervenant après une semaine en fanfare.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, perdait 0,59% à 83,74 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, baissait de 0,67% à 79,55 dollars.

L'euro montait légèrement de 0,13% à 1,0994 dollar après une nette baisse jeudi.

Le bitcoin prenait 0,38% à 29.255 dollars.

