Les Bourses mondiales sans tendance avant l'inflation américaine

Les Bourses mondiales restaient attentistes vendredi, attendant la publication d'un indicateur de l'inflation aux États-Unis avant de prendre trois jours de repos pour Noël.

Les marchés européens évoluent peu par rapport à la clôture de la veille: Paris reculait de 0,15%, Milan grappillait 0,10% et Francfort 0,29% vers 12H50 GMT.

La Bourse de Londres ouverte pour seulement une demi-séance a terminé proche de l'équilibre à +0,05%.

Wall Street se dirigeait vers une ouverture en petite hausse, au lendemain d'une nette baisse, selon les contrats à terme des trois principaux indices qui laissaient présager une progression autour de 0,25%.

La tendance est bien plus morose en Asie: Tokyo a terminé en baisse de 1,03% vendredi après la publication d'une inflation au plus haut depuis 1981, et en repli de 4,7% sur la semaine, marquée par un premier revirement restrictif de la Banque centrale japonaise mardi. La place japonaise a fini la séance à son plus bas niveau de clôture depuis le 3 octobre.

En Chine, Hong Kong a reculé de 0,44% et Shanghai de 0,28%.

"Même si nous ne nous attendons pas à ce que cette tendance change de manière significative aujourd'hui, une plus grande volatilité du marché est susceptible d'être observée dans l'après-midi, car les investisseurs attendent les principales données publiées aux États-Unis, notamment les commandes de biens durables, les ventes de logements neufs et le rapport d'inflation PCE" décrit Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

Les marchés s'attendent à une nette décélération de l'inflation, avec une hausse des prix de 0,2% sur un mois contre 0,8% en octobre, mais tout résultat différent pourrait changer profondément la dynamique de la séance.

Les cotations des actions seront ensuite suspendues au moins trois jours aux États-Unis et en Europe pour un long week-end de Noël.

Sur le marché obligataire, les taux souverains en Europe et aux États-Unis se tendaient légèrement.

Partenariat entre Crédit Agricole et Banco BPM

Banco BPM (+0,06%) et Crédit Agricole Assurances (+0,58%) ont signé un protocole d'accord pour la mise en place d'un partenariat bancassurance de long terme, selon un communiqué de la banque française vendredi. L'ensemble du secteur bancaire était bien orienté dans un contexte d'attente de hausse des taux directeurs des banques centrales en 2023.

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du pétrole montaient vendredi, après l'annonce par la Russie d'une potentielle réduction de sa production de pétrole en réaction aux sanctions occidentales, augmentant ainsi la tension sur l'offre: le baril de Brent de la mer du Nord prenait 2% à 82,59 dollars tandis que le baril de WTI américain gagnait 2,05% à 79,07 dollars vers 12H50 GMT.

La Russie pourrait réduire sa production de pétrole de 500-700.000 barils par jour début 2023, en réponse à l'introduction par l'UE, le G7 et l'Australie, d'un plafonnement du prix de l'or noir russe, a indiqué vendredi le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak.

L'euro avançait de 0,11% à 1,0608 dollar et était stable par rapport à la livre à 1,1366 euro pour une livre vers 12H50 GMT.

