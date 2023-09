Les bourses mondiales refroidies par les annonces de la Fed

Les Bourses mondiales évoluaient dans le rouge jeudi, au lendemain des annonces de la banque centrale américaine, la Fed, qui a maintenu ses taux d'intérêts inchangés tout en prévenant d'une future hausse d'ici la fin de l'année.

En Europe, Paris lâchait 1,22% vers 07H20 GMT, Londres 0,67%, Francfort 0,81% et Milan 0,72%.

Mercredi soir, après la clôture des marchés européens, la Fed a fait un nouveau point sur sa politique monétaire.

Elle a maintenu ses taux à leur niveau actuel, mais prévoit une hausse supplémentaire d'ici fin-2023 et prévoit ensuite baisser une baisse moins rapide que prévu jusqu'à présent car la croissance aux Etats-Unis cette année devrait être deux fois plus forte que ce que l'institution anticipait en juin.

"Les investisseurs n'ont encore aucune visibilité sur les prochaines décisions de la Fed, qui seront prises réunion après réunion", commentent les économistes d'Aurel BGC.

Dans le sillage de ces annonces, Wall Street a terminé en nette baisse et les taux obligataires se sont encore tendus. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a atteint un sommet depuis novembre 2007, et l'échéance à deux ans a décollé à son plus haut depuis 17 ans.

Vers 07H15 GMT, les rendements du Trésor américain à 10 ans étaient à 4,42% contre 4,41% à la clôture la veille, celui à 2 ans était à 5,16% contre 5,18%.

"Il sera désormais difficile pour les marchés boursiers internationaux de rivaliser avec la hausse des rendements sur les marchés obligataires américains. L'attractivité des obligations augmente tandis le rapport risque/rendement des actions continue de se détériorer", observe Andreas Lipkow, analyste indépendant.

En Asie, le rouge dominait également sur les marchés actions, Hong Kong reculait de 1,38% et Shanghai de 0,77% dans les derniers échanges. Tokyo a clôturé en nette baisse de 1,37%.

Le yen a atteint mercredi son plus bas niveau depuis plus de dix mois face au dollar, chahuté par la posture offensive de la Fed et l'envolée des taux obligataires américains et vers 07h15 GMT, le billet vert était à 148,28 yens pour un dollar (-0,04%).

La Banque du Japon (BoJ) rendra sa décision de politique monétaire vendredi et "elle devrait maintenir ses taux d'intérêt très bas", anticipe Stephen Innes, analyste de SPI AM.

La séance boursière sera aussi marquée par la Banque d'Angleterre (BoE) qui pourrait décider d'un 15e relèvement de taux d'intérêt. Toutefois, un recul surprise de l'inflation en août mène nombre d'analystes à parier sur une pause dans son tour de vis monétaire.

Dans le détail, l'inflation a légèrement reculé en août à 6,7% contre 6,8% en juillet, alors que les économistes misaient sur une augmentation. Si la BoE opte pour une pause, il s'agirait de la première depuis le début du cycle de hausse de taux initié en décembre 2021.

Ailleurs à l'agenda, les décision des banques centrales turque, suisse, suédoise et norvégienne seront également regardées.

Succès de l'OPA sur Toshiba

Toshiba (+0,20%) a confirmé jeudi le succès de l'offre publique d'achat (OPA) amicale dont il faisait l'objet depuis début août par un consortium d'entreprises japonaises, valorisant ce conglomérat industriel et technologique en déclin à environ 2.000 milliards de yens (12,6 milliards d'euros au cours actuel).

L'offre a récolté 78,6% des actions du groupe en circulation, dépassant ainsi le seuil des deux tiers qui était nécessaire pour réussir. Les nouveaux propriétaires, menés par le fonds Japan Industrial Partners (JIP), ont prévu de monter à 100% de Toshiba pour sortir le groupe de la cote à Tokyo.

Du côté du pétrole

Entraînés à la baisse par la posture défensive de la Fed et par des doutes sur la solidité de la demande, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre cédait 1,02% à 92,58 dollars vers 07H15 et le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, refluait de 1,05% à 88,72 dollars.