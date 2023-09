Les Bourses mondiales reculent, le pétrole avance encore

Les Bourses mondiales restent sur la retenue mardi, avec l'imminence du début de la réunion de la Banque centrale américaine dans un contexte d'incertitude sur sa politique face à une inflation encore tenace et un regain des prix du pétrole.

Après leur nette baisse lundi, les Bourses européennes ont ouvert sans enthousiasme vers 07H10 GMT: Paris baissait de 0,07%, Francfort de 0,18% mais Londres prenait 0,05%.

En Asie, Tokyo a reculé de 0,87%, au lendemain d'un jour férié. Hong Kong avançait de 0,13% dans les derniers échanges, et Shanghai perdait 0,07%.

A Wall Street lundi, les indices ont fini sur des gains anecdotiques (Dow Jones +0,02%, Nasdaq 0,01% et S&P 500 +0,07%).

Les investisseurs se préparent à une nouvelle série de réunions des Banques centrales, à commencer par celle des Etats-Unis (Fed), mardi et mercredi.

Il s'attendent à un maintien des taux directeurs, mais craignent un discours encore très prudent sur l'évolution de l'inflation, n'excluant ainsi pas une nouvelle hausse lors de la réunion suivante, en novembre.

"La désinflation observée depuis l'été dernier s'explique en grande partie par l'atténuation des problèmes d'approvisionnement post-Covid, qui a entraîné une augmentation de l'offre et donc un ralentissement de la croissance des prix. Mais l'amélioration de l'offre pourrait toucher à sa fin, et les prix du pétrole augmentent. Par conséquent, la Fed se montrera certainement prudente", détaille Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Pour les analystes de Deutsche Bank, "compte tenu des nouveaux signes de pressions inflationnistes, les investisseurs se sont mis à penser que les taux d'intérêt resteraient plus hauts plus longtemps", et ne s'attendent pas à une baisse des taux avant "un bon moment".

La Banque d'Angleterre et la Banque du Japon se réunissent aussi ensuite.

En zone euro, l'agenda est dominé par l'estimation définitive de l'inflation en août, estimée à 5,3% sur un an lors de la première publication.

Le Brent dépasse les 95 dollars

Le prix du baril de Brent a dépassé les 95 dollars mardi pour la première fois depuis novembre, dopé depuis plusieurs semaines par les mesures de restrictions de l'offre de la part de la Russie et l'Arabie saoudite.

Vers 07H00 GMT, il s'établissait qu'à 94,91 dollars le baril (+0,51%), tandis que le WTI américain prenait 1,11% à 92,50 dollars. Ce sont des plus hauts depuis novembre 2022.

Sur le marché obligataire, les taux restaient hauts, à 4,32% pour l'emprunt à 10 ans de l'Etat américain.

L'euro reculait de 0,14% à 1,0677 dollar pour un euro.

Le bitcoin prenait 0,19% à 26.825 dollars.

Hitachi-Thales proche du terminus

La finalisation de la vente à Hitachi (-0,49%) des activités de signalisation ferroviaire du français Thales (-0,04%) est en bonne voie, ont assuré lundi les deux groupes, Thales ayant précisé qu'il espérait y parvenir au cours du premier semestre 2024.

Hitachi Rail a de nouveau déposé une proposition à la Commission européenne sur cette opération d'environ 1,7 milliard d'euros qui avait été annoncée il y a deux ans. Bruxelles a prévu de se prononcer d'ici le 6 novembre. Hitachi Rail attend également "prochainement" une décision de l'autorité britannique de la concurrence sur sa dernière proposition.

Kingfisher à la peine

Le groupe britannique de magasins de bricolage (-3,95%), propriétaire en France de Castorama et Brico Dépôt, a annoncé mardi revoir à la baisse ses objectifs pour son exercice en cours, après une baisse de 36,5% de son bénéfice net au premier semestre.