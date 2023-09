Les Bourses mondiales reculent, inquiètes de l'inflation

Les Bourses mondiales sont orientées en baisse en baisse mercredi, pénalisées par les hausses des prix du pétrole qui ont renoué la veille avec des niveaux au plus haut depuis novembre, amenant les investisseurs à s'interroger sur les conséquences sur l'inflation.

En Europe, vers 07H55 GMT, la Bourse de Paris lâchait 0,91%, Francfort reculait de 0,48% et Londres de 0,89%.

En Asie, les Bourses sont en ordre dispersé. L'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo a progressé de 0,62%, soutenu par l'affaiblissement du yen, tombé la veille au plus bas en 10 mois par rapport au dollar, ce qui a bénéficié aux valeurs exportatrices japonaises. En Chine, la Bourse de Shanghai grappillait 0,12% et Hong Kong lâchait 0,11% dans les derniers échanges.

Les marchés ont le regard tourné sur les cours du pétrole depuis la veille, après les annonces du prolongement des coupes effectuées par la Russie et l'Arabie Saoudite qui ont entraîné les prix du pétrole à leur plus haut niveau depuis novembre.

Vers 07H45 GMT, les prix du pétrole étaient en baisse mais restaient à des niveaux élevés. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre lâchait 0,47%, à 89,62 dollars, et le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en octobre, reculait de 0,44% à 86,31 dollars.

"Cette hausse vient de mauvaises raisons, car c'est la réduction de l'offre et non l'amélioration de la demande qui entraîne ce mouvement", commente Xavier Chapard, membre de l'équipe recherche et stratégie de la Banque Postale AM.

"On est encore loin du choc énergétique de 2022", souligne Xavier Chapard, "mais si la hausse du prix du pétrole perdure, l'inflation énergétique va de nouveau contribuer légèrement positivement à l'inflation en 2024", poursuit-il.

Ainsi, "pour les banques centrales, la hausse du prix du pétrole complique la donne, même si en l'état nous pensons toujours que la Fed et la BCE devraient s'accorder du temps et maintenir leurs taux inchangés d'ici la fin de l'année", estime encore l'analyste.

Mercredi matin, le gouverneur de la Banque des Pays-Bas, Klaas Knot, a déclaré dans une interview "qu'une hausse supplémentaire est une possibilité, mais pas une certitude", alors que l'institution monétaire européenne doit se réunir le 14 septembre pour décider de la suite de sa politique monétaire.

"Je crois que nous sommes proches ou très proches du point haut des taux d'intérêt", principal instrument pour lutter contre l'inflation, a quant à lui déclaré mercredi le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau au cours d'une interview sur BFM Business.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans allemand montait à 2,64%, contre 2,61% la veille.

SoftBank pas soutenu par Arm

Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a lâché 0,34% à 6.400 yens. Sa filiale Arm, champion britannique des microprocesseurs, a annoncé mardi viser une valorisation jusqu'à 52 milliards de dollars pour son entrée en Bourse à New York, un objectif inférieur aux plus de 60 milliards de dollars sur lesquels tablait initialement SBG.

Barry Callebaut lance un grand programme d'économies

Le fournisseur suisse de cacao et chocolat Barry Callebaut (-0,53% à Zurich) a annoncé mercredi une réorganisation de ses activités, accompagnée d'un grand programme d'économies, sous l'égide de son nouveau directeur général, nommé en avril pour améliorer les performances du groupe.

Du côté des devises

Le dollar américain se stabilisait par rapport à l'euro et à la livre britannique après des gains la veille. L'euro grappillait 0,09% à 1,0732 dollar vers 07H50 GMT.

Le bitcoin gagnait 0,22% à 25.762 dollars.