Les Bourses mondiales reculent avec la remontée des taux obligataires et du pétrole

Les marchés boursiers reculaient nettement vendredi, plombés par une remontée des taux obligataires, au plus haut depuis plus d'un mois, après les nombreuses déclarations de banquiers centraux cette semaine.

A Wall Steet, le Dow Jones perdait 0,08%, le Nasdaq 0,63% et le S&P 500 0,16% vers 14H55 GMT. La Bourse de New York s'oriente vers sa pire semaine depuis presque deux mois.

Dans le même temps, les places européennes évoluaient aussi en baisse: Paris reculait de 1,03%, Francfort de 1,29%, Londres de 0,59% et Milan de 0,89%.

En Asie, Hong Kong a cédé 2,01% et Tokyo est parvenue à finir la séance (+0,31%) et la semaine en territoire positif, grâce à la dépréciation du yen.

Les actions baissent vendredi car "les marchés intègrent la notion que les taux pourraient rester plus haut longtemps" et les Bourses européennes ont pris connaissance "d'un faible PIB au Royaume-Uni, qui s'est contracté plus que les attentes en décembre", commente Stephen Innes, de SPI Asset Management.

En Europe, les taux souverains repartaient à la hausse vendredi, après une accalmie la veille, revenant près de leur plus haut niveau depuis le 3 janvier, pour les échéances à 10 ans, en France, à 2,81%, et en Allemagne, à 2,35%. Le taux américain à 10 ans était à 3,69%, contre 3,66% jeudi à la clôture.

Les taux à court terme, les plus sensibles aux anticipations de politique monétaire, grimpaient encore plus. Celui de l'Allemagne à échéance deux ans atteignait 2,73%, un plus haut depuis 2008.

La longue série d'interventions des banquiers centraux pour rappeler aux investisseurs que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée et qu'elle pourrait encore nécessiter des hausses des taux directeurs a fini par changer un peu leur vision sur les politiques monétaires à venir.

"La vigueur du marché de l'emploi aux États-Unis, la récente remontée des prix de l'énergie et des matières premières avec la réouverture de la Chine, ainsi que le bond des prix des voitures d'occasion sont autant de signaux d'alarme" sur la trajectoire de l'inflation, détaille Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Les pétrolières remontent

Les Bourses étaient de plus lestées par la remontée des cours du brut cette semaine, galvanisés par l'annonce d'une réduction de la production de la Russie, ce qui pousse les actions des entreprises liées au pétrole.

Le baril de Brent, qui arrive à échéance en avril, valait 85,74 dollars (+1,44% sur la séance, +7,32% sur la semaine) et celui de WTI américain, pour échéance en mars, 79,13 dollars (+1,36% sur la séance, +7,64% sur la semaine).

Le géant italien de l'énergie Enel (+1,76%) a vu ses recettes bondir de 63,9% en 2022, dépassant les attentes, sous l'effet de la hausse des prix et des volumes des ventes en Italie et en Espagne, selon des résultats préliminaires. Ailleurs, TotalEnergies gagnait 2,21%, Repsol 3,46%, BP 1,94%, ExxonMobil 2,37% et Chevron 1,98%.

Sortie de route pour Lyft

La compagnie de location de voitures avec chauffeurs Lyft plongeait de plus de 33,38% après avoir fait part de perspectives décevantes pour le trimestre en cours du fait de conditions météorologiques difficiles en Californie, où la société est très présente.

Dans la foulée, son concurrent Uber, plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC) et de livraisons de repas, perdait 3,23%.

Banco pour Paypal

Le groupe de service de paiements électroniques Paypal a pris 2,49%. Il est parvenu à dégager un résultat par action supérieur aux attentes en dépit d'une baisse du volume des transactions qu'il a traitées.

Du côté des devises

L'euro reculait de 0,44% à 1,0693 dollar, et la livre de 0,03% à 1,2117 dollar vers 14H45 GMT.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida prévoit de proposer l'économiste Kazuo Ueda comme prochain gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), ont annoncé vendredi plusieurs médias nippons sans citer de sources, une surprise qui a fait brièvement bondir le yen. Il s'établissait à 130,91 yens (+0,51%) pour un dollar vers 14H45 GMT.

Le bitcoin était stable à 21.870 dollars.

