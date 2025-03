Les Bourses mondiales reculent après le tour de vis douanier des Etats-Unis sur l'automobile

information fournie par SG Bourse • 27.03.2025 • 14:48 •

Début mars, l'EUR/USD a progressé de plus de 6 %, passant de 1,03 à 1,09 dollar. Le mouvement a été brutal et son impact certain sur les produits de Bourse libellés dans la devise de l'oncle Sam. Mais de quel impact s'agit-il ? La hausse de l'euro-dollars est-elle ... Lire la suite