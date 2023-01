Les Bourses mondiales ragaillardies par les résultats d'entreprises et le PIB américain

Les Bourses mondiales progressaient sereinement jeudi, confiantes après la publication de données positives à la fois sur le plan microéconomique que sur le plan macroéconomique.

Wall Street a ouvert en hausse, misant sur un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,26%, le S&P 500 0,57% et le Nasdaq 1,11%.

Après deux séances sans allant, les indices européens s'inscrivaient en hausse: Milan gagnait 1,10%, Paris 0,86%, Londres 0,31% et Francfort 0,18%.

En Asie, la Bourse de Hong Kong a gagné 2,37% pour sa première séance de la semaine.

De nombreux résultats d'entreprises sont à l'agenda du jour aux Etats-Unis comme en Europe.

Mais l'actualité est aussi macroéconomique, avec la première estimation de la croissance américaine au quatrième trimestre 2022 qui a révélé une hausse du Produit intérieur brut de 2,9%, en rythme annualisé, un chiffre plus élevé qu'attendu par les analystes.

La croissance américaine avait rebondi au troisième trimestre (+3,2%), après deux trimestres de recul du PIB. Au final, la croissance du PIB s'est établie à 2,1% pour l'ensemble de l'année 2022.

Cependant, "la fin du quatrième trimestre est une période dans laquelle on a vu des faiblesses au niveau économique", a dit à l'AFP Gregory Daco, chef économiste pour EY Parthenon, citant notamment les ventes au détail et la production industrielle, avec "un environnement dans lequel le marché du travail, qui est relativement solide, est en train de s'affaiblir".

Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont augmenté sensiblement --de 5,6%-- au mois de décembre, la plus importante hausse enregistrée depuis le début de l'année.

Pour l'année 2023, le chef économiste pour Oxford Economics Ryan Sweet anticipe "une légère récession", et notamment une contraction de l'économie américaine au deuxième trimestre, en raison de "la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale et des conditions financières plus strictes".

Tesla rassure

Tesla a dégagé des résultats records au quatrième trimestre et, face aux doutes croissants sur la solidité de la demande pour ses véhicules électriques, assure que les difficultés sont temporaires et que les commandes affluent. L'action montait de plus de 10%, même si elle a perdu plus de 50% de sa valeur depuis un an.

Coups de serpe dans la tech

Le géant allemand des logiciels SAP (-2,38%) va lancer un "programme de restructuration ciblé dans certains domaines de l'entreprise" qui va toucher environ 3.000 salariés dans le monde soit 2,5% des effectifs, a-t-il annoncé en marge de ses résultats annuels.

Le groupe informatique IBM (-2,98%) va supprimer quelque 3.900 postes, soit un peu plus de 1% de ses effectifs, a indiqué mercredi à l'AFP une source proche du dossier.

A l'inverse, les semi-conducteurs évoluaient dans le vert, après les résultats et prévisions optimistes de STMicroelectronics (+6,20%), grâce notamment à la "forte demande" mondiale de puces dans l'automobile et l'industrie. Infineon prenait 4,62%, Intel 1,08%, AMD 2,24% et Nvidia 3,43%.

Parmi les autres résultats

Le groupe postal britannique Royal Mail a revu à la baisse un plan de suppressions d'emplois, malgré des pertes qui s'accumulent. L'action de sa maison mère International Distributions Services prenait 2,41%.

La compagnie American Airlines (+1,97%) a affiché une santé financière solide au quatrième trimestre 2022, profitant du retour d'une demande soutenue pour le trafic aérien.

Le groupe de produits chimiques et matériaux pour les industriels Dow reculait de 0,52% après avoir présenté des résultats financiers inférieurs aux attentes pour le quatrième trimestre 2022, et annoncé la suppression d'environ 2.000 postes dans le monde.

Du côté des changes et des devises

L'euro cédait 0,12% à 1,0903 dollar, restant à un haut niveau face au billet vert. La livre était stable à 1,2404 dollar vers 14H35 GMT.

Le bitcoin cédait 1,76% à 23.180 dollars.

Les prix du pétrole rebondissaient jeudi après trois séances de va-et-vient, les opérateurs saluant la croissance américaine. Le baril américain de WTI, pour livraison en mars, prenait 2,27% à 81,96 dollars et le baril Brent de mer du Nord à même échéance montait de 1,97% à 87,81 dollars.

bur-jvi/ak/elm